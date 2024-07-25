В Госдуме предложили ввести основы самозащиты в уроки физкультуры для школьниц старших классов

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Депутат Госдумы от "Новых людей" Анна Скрозникова отправила в Минпросвещения запрос с предложением добавить основы самозащиты в уроки физкультуры для школьниц старших классов, передает РИА Новости.

"Прошу вас в пределах своей компетенции способствовать реализации комплекса мер по самозащите девушек и рассмотреть возможность разработки отдельного блока/модуля для включения в программы по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования, предусматривающий обучение приёмам самозащиты", - сказано в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Депутат отмечает, что насилие в отношении женщин в семье и обществе возрастает и затрагивает всех женщин, независимо от имущественного и социального положения, а самые уязвимые – несовершеннолетние.

Фото: freepik.com