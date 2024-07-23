Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область готовится ко Всероссийскому молодёжному форуму «iBолга»
Самарская область готовится ко Всероссийскому молодёжному форуму «iBолга»
Предсказана величина роста ключевой ставки Банка России
Предсказана величина роста ключевой ставки Банка России
По требованию прокуратуры в кинотеатре в Тольятти устранены нарушения требований пожбезопасности
По требованию прокуратуры в кинотеатре в Тольятти устранены нарушения требований пожбезопасности
в Самаре в рамках празднования Дня физкультурника состоится финал областного фестиваля борьбы "Новая высота"
В Самаре в рамках празднования Дня физкультурника состоится финал областного фестиваля борьбы "Новая высота"
В Волжском районе водитель врезался в забор и слетел в кювет
В Волжском районе водитель врезался в забор и слетел в кювет
в Самаре машина провалилась под асфальт
В Самаре машина провалилась в асфальт
В Тольятти ищут хулигана, избившего мужчину на остановке общественного транспорта
В Тольятти ищут хулигана, избившего мужчину на остановке общественного транспорта
извержение темной плазмы на Солнце может спровоцировать сбои
Извержение темной плазмы на Солнце может спровоцировать сбои
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.78
-0.24
EUR 95.76
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
В Самаре состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль»
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Госдуме предложили включить в маткапитал траты на школу

23 июля 2024 09:17
142
В Госдуме предложили включить в маткапитал траты на школу

Использовать средства регионального материнского капитала на подготовку ребенка к школе предлагают в Госдуме. Средства могут быть направлены на покупку школьной формы, портфеля или канцелярии при достижении ребенком возраста шести лет. Об инициативе агентству URA.RU сообщил председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

«ЛДПР предлагает включить в перечень возможных направлений распоряжения региональным маткапиталом подготовку ребенка к школе, включая покупку школьной формы, портфеля, канцелярских принадлежностей при достижении им возраста шести лет. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР в регионах», — рассказал Слуцкий агентству URA.RU.

Собрать ребенка в школу — серьезный удар для бюджета семьи. Необходимо купить школьную форму, портфель и канцтовары, стоимость которых растет год от года. Дополнительно перед учебным годом школьные товары дорожают примерно до 30%. В статье расходов также оплата различных дополнительных занятий с репетиторами, курсов по отдельным предметам и другое, отмечают в партии.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Врио губернатора Самарской области назначил помощника и советника
23 июля 2024  10:51
Врио губернатора Самарской области назначил помощника и советника
123
Вячеслав Федорищев поручил создать антикризисную комиссию по догазификации
23 июля 2024  09:45
Вячеслав Федорищев поручил создать антикризисную комиссию по догазификации региона
138
В Самаре автобусы по маршруту №5 будут следовать по новому расписанию
22 июля 2024  10:36
В Самаре автобусы №5 будут следовать по новому расписанию
372
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
22 июля 2024  09:25
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
351
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
21 июля 2024  10:49
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
731
Весь список