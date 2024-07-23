В Госдуме предложили включить в маткапитал траты на школу

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Использовать средства регионального материнского капитала на подготовку ребенка к школе предлагают в Госдуме. Средства могут быть направлены на покупку школьной формы, портфеля или канцелярии при достижении ребенком возраста шести лет. Об инициативе агентству URA.RU сообщил председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

«ЛДПР предлагает включить в перечень возможных направлений распоряжения региональным маткапиталом подготовку ребенка к школе, включая покупку школьной формы, портфеля, канцелярских принадлежностей при достижении им возраста шести лет. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР в регионах», — рассказал Слуцкий агентству URA.RU.

Собрать ребенка в школу — серьезный удар для бюджета семьи. Необходимо купить школьную форму, портфель и канцтовары, стоимость которых растет год от года. Дополнительно перед учебным годом школьные товары дорожают примерно до 30%. В статье расходов также оплата различных дополнительных занятий с репетиторами, курсов по отдельным предметам и другое, отмечают в партии.