В Госдуме предложили проводить уроки по здоровому питанию для школьников

138

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») предложил проводить уроки по здоровому питанию для школьников.

С такой инициативой он выступил в ходе круглого стола комитета на тему «Борьба с ожирением как одна из задач системы здравоохранения».

«В регионах уже создаются школы диабета, где собирают тех людей, которые подвержены риску сахарного диабета. Вот я думаю, наверное, такие вот школы по правильному питанию именно детей нужно создавать уже в регионах», — сказал депутат.

Кроме того, по его словам, нужен строгий и четкий контроль за тем, что продается в школьных буфетах, необходима просветительская работа с родителями о формировании рациона ребенка, пишет АГН «Москва».