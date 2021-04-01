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В этом году запись в первый класс пройдет по новым правилам Министерства просвещения. С 1 апреля документы на прием в учебное заведение могут подавать семьи, проживающие на территории, закрепленной за школой, или имеющие преимущество при зачислении.

Теперь официально прописано приоритетное право на прием в школу братьев и сестер тех, кто уже учится в данном учебном заведении. Завершится прием заявлений 30 июня. В соответствии с новым порядком акт о приеме директор должен издать в течение трех рабочих дней после 30 июня — раньше этот срок составлял семь дней после приема документов.

Если родители хотят записать ребенка в школу не по месту прописки, то сделать это можно только с 6 июля.

Прием идет до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Если места в школе остались, то ребенка в нее зачислят, в противном случае поступит отказ, а местные органы управления образованием должны будут помочь найти для ребенка другое учебное заведение.

Подать заявление можно через «Госуслуги» или региональные порталы, комплект необходимых документов необходимо принести лично, а списки прикрепленных территорий можно посмотреть на сайтах школ, пишут Известия.

Фото: Pixabay.com