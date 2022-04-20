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В этом году 475 школьников региона будут обучаться в рамках проекта «Профессионалитет»

20 апреля 2022 10:45
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В этом году 475 школьников будут обучаться в рамках проекта Профессионалитет»

Во вторник, 19 апреля, в Правительстве региона представители образовательных учреждений и руководители предприятий подписали соглашения о партнерстве - в целях создания и развития образовательно-производственных центров машиностроительной и железнодорожной отраслей Самарской области. Такие кластеры будут созданы в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который был запущен Правительством Российской Федерации в 2022 году. Проект нацелен на развитие системы среднего профобразования в России. 

Торжественное подписание соглашений о партнерстве состоялось в присутствии заместителя председателя Правительства Самарской области Натальи Катиной и министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна. «Сегодня особую ценность приобретает производительный труд. Способность страны обеспечивать себя всем необходимым для безопасной и комфортной жизни — гарантия стабильности и роста благосостояния граждан. Благодаря «Профессионалитету» планируется выстроить новую отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда, обеспечить занятость выпускников и, как следствие, дать импульс к развитию региональных экономик», - подчеркнула Наталья Катина. 

Опорными образовательными площадками для создания кластеров машиностроительной и железнодорожной отраслей станут Поволжский государственный колледж и Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А. А. Буянова. На их базе будут созданы учебно-производственные участки, оснащенные самым современным оборудованием.

 На эти цели Правительством РФ опорным образовательным площадкам будут выделены гранты в размере 100 млн рублей, со стороны региона будет обеспечено софинансирование проекта в размере 30 млн рублей по отрасли машиностроение, также финансирование обеспечат предприятия-партнеры. 

В этом году 475 школьников Самарской области станут участниками проекта и начнут свое обучение по востребованным у работодателей профессиям и специальностям.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян обратил внимание на то, что образовательные программы будут адаптированы под запросы работодателей, а образовательный процесс будет реализован с использованием дуальной технологии обучения в условиях реального производственного процесса. Педагогические работники колледжей пройдут повышение квалификации, в том числе и на предприятиях. Студенты, завершившие обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет», будут сдавать демонстрационный экзамен по корпоративным стандартам работодателя. 

Прием на обучение будет вестись как на базе 9-х, так и 11-х классов. Приемная кампания в колледжах стартует с 1 июня 2022 года. Срок теоретического обучения по программам в рамках ФП «Профессионалитет» будет сокращен на 6 месяцев, в это время студенты пойдут на стажировку на предприятия, что позволит существенно снизить срок адаптации на будущем рабочем месте.

Машиностроение - один из самых мощных и конкурентоспособных секторов экономики Самарской области. Опорным предприятием кластера выступит ПАО «ОДК-Кузнецов». «Предприятие активно развивается и обеспечено заказами на десятилетие вперед. Каждый год вводятся новые производственные участки. Поэтому потребность в квалифицированной рабочей силе очень высока», - подчеркнул технический директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Владимир Стогов. Также в состав кластера войдут АО «РКЦ «ПРОГРЕСС», АО «Салют», АО «ТЯЖМАШ»,  ОАО «Завод Продмаш», ОАО «УК ЕПК Самара» и 7 образовательных  организаций: Поволжский государственный колледж, Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова, Самарский колледж сервиса и производственного оборудования, Губернский колледж г. Сызрани, Сызранский политехнический колледж, Самарский металлургический колледж, Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова. 

Партнерами в рамках железнодорожного кластера выступят Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ОАО «Российские железные дороги» и 5 образовательных организаций: Самарский государственный университет путей сообщения, Кинельский государственный техникум, Самарский государственный колледж, Самарский энергетический колледж, Губернский колледж г. Сызрани.

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