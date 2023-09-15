В Екатеринбурге около 20 учителей уволились из одной школы

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В Екатеринбурге около 20 учителей отказались работать в городской школе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Все педагоги уволились за лето. По мнению родителей учащихся, причина заключается в новом руководстве школы. С октября 2022 года условия для работников существенно ухудшились. Точная причина увольнения неизвестна.

Из-за нехватки кадров, в учреждении некоторые уроки не проводятся.

«Сейчас в шестых классах нет ни биологии, ни географии, ни музыки с информатикой», — поделилась одна из родительниц, дочь которой учится в школе.

Особенно ситуация волнует семьи девятиклассников, так как в этом учебном году подростки будут сдавать ОГЭ.

Возмущенные родители направили запрос в Департамент образования Екатеринбурга, пишет Газета.