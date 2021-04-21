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В честь Дня Волги стартует образовательный проект «Три подарка для Волги»

21 апреля 2021 13:10
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В честь Дня Волги стартует образовательный проект Три подарка для Волги»

В преддверии Дня Волги учителей приглашают провести для школьников новый интерактивный урок «Три подарка для Волги», включающий серию видеороликов с увлекательными заданиями к каждому из них. На примере главной водной артерии России участники урока узнают об экологических проблемах речных бассейнов и доступных подросткам способах беречь водные ресурсы страны. 

Провести урок в честь Волги могут учителя, родители или волонтеры в любом регионе России. Для этого не требуется специальной подготовки, достаточно лишь зарегистрироваться на сайте триподаркадляволги.рф и бесплатно скачать готовые материалы. Комплект материалов включает методический гид и три видеоролика, которые позволят провести занятие как в классе, так и в онлайн-формате. Урок разработан для учащихся 7-11 классов. 

Просмотрев красочные видеоролики, школьники узнают, как осваивалась Волга и какую важную роль она играет в жизни каждого россиянина, исследуют основные экологические проблемы реки и способы их решения. Приглашение к размышлению, дискуссии и практические задания после каждого видеоролика позволят ученикам качественно освоить материал. В конце занятия подростки наметят дальнейшие шаги по снижению своего водного и мусорного  следов - доступным каждому способам помочь Волге быть чистой и здоровой. 

Урок разработан проектом Экокласс.рф Движения ЭКА в рамках проекта «Живая Волга» Coca-Cola в России.

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