В части регионов России наблюдается нехватка учителей математики и русского языка.

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Об этом сообщает РБК по итогам опроса, на который ответили 40 регионов из 85.

В 35 регионах (88 процентов) из 40, которые приняли участие в опросе, сообщили о дефиците учителей математики. В Минобразования Челябинской области объяснили нехватку образовательных работников по русскому и математике тем, что сдача этих предметов на ОГЭ и ЕГЭ является обязательной.

О нехватке педагогов по русскому языку сообщил 31 регион (78 процентов), по английскому и другим иностранным языкам — 29 регионов (73 процента), литературы — 24 региона (60 процентов). Помимо этого, в 21 регионе пожаловались на дефицит педагогов начальных классов, в 13 регионах — на дефицит преподавателей физики.

Рост потребности в педагогах начальных классов связывают с увеличением численности населения — так считают в Калужской области и Пермском крае. В свою очередь, в Удмуртии указали на нехватку воспитателей и педагогов в детских садах, в Ленобласти — на учителей музыки и пения.

По информации министерства образования и молодежной политики Свердловской области, причина дефицита педагогов связана с тем, что учителями чаще всего становятся молодые женщины, которые могут в любой момент решить продолжить образование или уйти в декретный отпуск, пишет Лента.