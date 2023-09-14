В 28 регионах России в рамках акции «Поделись своим Знанием» пройдут уроки, приуроченные к Международному дню студенческого спорта

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19–20 сентября в 28 регионах России пройдут уроки, приуроченные к Международному дню студенческого спорта. Они состоятся в рамках акции «Поделись своим Знанием». Организатором мероприятий выступит Российское общество «Знание» совместно с Ассоциацией Студенческих Спортивных Клубов России. Спикеры расскажут о перспективах студенческого спорта и об ивент-менеджменте как о самом эффективном способе развития студенческого спортивного клуба.

В разных регионах России в качестве спикеров на уроках акции «Поделись своим Знанием» выступят представители различных спортивных дисциплин. Так, в подмосковной Лобне со школьниками встретится трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.

Также уроки для молодежи разных регионов страны проведут активисты Ассоциации Студенческих Спортивных Клубов России (АССК). На встречах, посвященных Международному дню студенческого спорта, участники познакомятся с деятельностью АССК. Представители организации расскажут, что основная цель Ассоциации — сделать студенческий спорт интересным, доступным и популярным, а в перспективе способствовать оздоровлению молодого поколения и внести свой вклад в создание гармонично развитой личности, ведь без физического здоровья гармония невозможна даже при исключительных интеллектуальных достижениях. Слушатели узнают о проектах, в которых могут принимать участие студенческие спортивные клубы: это Чемпионат АССК России, различные фестивали, форумы, конкурсы, дистанционные онлайн турниры и другие мероприятия.

«Мы ориентируемся на молодежь и задаем тренды в студенческом спорте. В Ассоциации множество лидеров, которые расскажут о менеджменте спортивной организации, о наших мероприятиях, и о том, почему важно вести здоровый образ жизни. Символично, что наши руководители на местах поделятся знаниями именно в Международный день студенческого спорта! Благодаря этому мы сможем больше внимания уделить молодежи: донести важность занятия физкультурой, вовлечь в активную спортивную деятельность через студенческий спортивный клуб», — отметил руководитель департамента регионального развития АССК Алексей Митенев.

Всероссийская акция «Поделись своим Знанием» стартовала в рамках одноименного просветительского марафона Российского общества «Знание», который с 1 сентября охватил всю страну. Проект проходит уже в четвертый раз. Программа охватит все регионы страны и продлится до 30 сентября. Площадками акции станут школы, вузы и другие образовательные учреждения. В них пройдут просветительские уроки, мастер-классы, семинары встречи с учеными, общественными деятелями, успешными предпринимателями, экспертами из различных областей знаний. В центре внимания лекторов и молодежной аудитории будут такие темы как наука, экология, медиа, технология, искусство, волонтерство и спорт.

Образовательным партнером четвертой акции «Поделись своим Знанием» выступила Edutoria – образовательная платформа от Сбера. В числе партнеров проекты платформы «Россия — страна возможностей» («ТопБЛОГ», «Флагманы образования», «Другое дело», «Начни игру», Клуб Лидеров России «Эльбрус», Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», «Экософия»), Сторонники «Единой России», Ассоциация волонтерских центров, АНО «Центр развития культурных инициатив» (арт-кластер «Таврида»), ВОД «Волонтеры Победы», Ассоциация Развития Финансовой Грамотности, Российский красный крест, Ростелеком.

Напомним, что еще можно присоединиться к акции «Поделись своим Знанием». Желающие могут предоставить площадку для проведения просветительской акции или же стать спикером. Для этого надо пройти регистрацию на сайте Российского общества «Знание» до 29 сентября 2023 года.