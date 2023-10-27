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В 2024 году вырастет число бюджетных мест в вузах

27 октября 2023 13:00
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В 2024 году вырастет число бюджетных мест в вузах

Общее число бюджетных мест на следующий учебный год в российских вузах составит 591 967. Это на 1 811 больше, чем в нынешнем. Такое решение было принято на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по вопросам планирования и распределения контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования. 


«Согласно поручениям Президента России Владимира Путина по обеспечению доступности высшего образования, в 2024 году количество бюджетных мест в российских вузах будет увеличено, - отмечает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. - Бюджетные места для университетов Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей будут распределены в особом порядке».
Больше всего вырастет число бюджетных мест по программам подготовки инженеров — их станет на 2 281 больше. Это, по словам Чернышенко, позволит усилить кадрами обеспечение технологического суверенитета - приоритетной задачи, поставленной Президентом.
На медицинском направлении количество мест увеличится на 772, по группе «Машиностроение» - на 505, по группе «Информатика и вычислительная техника» - на 416, по группе «Электро- и теплоэнергетика» - на 304.


Больше бюджетных мест станет и на таких направлениях, как «Биологические науки», «Электроника, радиоэлектроника и системы связи», «Информационная безопасность», «Математические и естественные науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».
С 1 ноября 2023 года российские вузы могут начать подавать заявки на бюджетные места. В конце декабря будут подведены итоги конкурсного распределения мест между ними.
Распределение бюджетных мест ведется с учетом потребностей регионов и университетов и при взаимодействии между будущими работодателями, региональными органами власти и вузами. 
В этом году механизм формирования общего объема бюджетных мест усовершенствовали. При планировании учитывалась государственная гарантия из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тыс. человек в возрасте 17–30 лет, обеспечение не менее 50% выпускников школ очными местами по программам бакалавриата и специалитета, а также не менее 33% выпускников бакалавриата бюджетными местами в магистратуре.

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