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В 2020 году в 101 школе Самарской области открылись классы, оснащенные современной техникой - ноутбуками, интерактивными досками, многофункциональными устройствами. Кабинеты были переоборудованы в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

«Сегодня использование современных технологий уже не является способом привлечения внимания детей, это необходимый и неотъемлемый элемент их обучения. Наличие в учебном заведении необходимой техники и доступа к высокоскоростному Интернету позволяют школьникам пользоваться лучшими отечественными и мировыми образовательными ресурсами, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Однако я не раз говорил, повторю и сейчас, что техника и технологии никогда не заменят учителя. Хочу обратиться к родителям наших учеников, я настоятельно прошу вас не верить слухам, которые распространяются в социальных сетях. По всем вопросам Вы в любой момент можете обратиться в министерство образования и науки Самарской области. Наши специалисты открыты для конструктивного диалога».

Глава регионального минобра подчеркнул, что цифровая образовательная среда - это инструмент для получения образования, ее использование не связано с внедрением обучения с применением дистанционных технологий. Переход на «удаленку» это крайняя и вынужденная мера, которая применялась по рекомендации надзорных органов и только исходя из эпидемиологической обстановки в Самарской области.

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