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Успешно прошел первый день участия самарских студентов в федеральном марафоне «Знание.Первые»

25 апреля 2023 13:24
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Успешно прошел первый день участия самарских студентов в федеральном марафоне «Знание.Первые»

25 апреля 2023 года стартовал второй день главного события года в мире просвещения — марафона «Знание.Первые». В рамках второго дня зрители узнают о том, как развить гибкие навыки и достичь успеха, будучи социально ответственным, вовлечённым, активным гражданином страны, от множества экспертов, включая руководителей крупных компаний: вице-президента-директора департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения ПАО «Сбербанк», генерального директора-председателя правления ОАО «РЖД» и президента ПАО «Ростелеком». Ожидается выступление заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Марафон «Знание.Первые» проходит с 24 по 26 апреля одновременно на пяти площадках. Концепция мероприятия – современная Россия, пути, открытые для современной молодежи, перспективы самореализации. Марафон посвящён поэтапной трансформации героя нашего времени — человека действующего.

Во время церемонии открытия просветительского марафона участники почтили минутой молчания память российских бойцов, погибших в специальной военной операции.

Старт марафону дал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. «Сегодня знание становится главным противоядием против лжи и фейков. Они хотят, чтобы Россия перестала существовать. По крайней мере перестала существовать как самостоятельная, суверенная, мощная держава. Это не только вызов для каждого из нас, но и возможность каждому найти свой способ внести максимальный вклад в нашу общую победу», - сказал Кириенко.

Спикеры в своих выступлениях затрагивают самые важные и актуальные темы - экономика, энергетика, транспорт будущего, культура, информационные технологии и другие. Так, о важности защиты интересов страны в информационной сфере рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Главный дирижёр Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет поделился почему невозможно отменить русскую культуру. В Год педагога и наставника министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов говорил о престиже профессии учителя и суверенитете российского образования. Теме технологического лидерства в эпоху глобальных перемен посвятил выступление Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

В течение всего дня гости московской студии не только выступали с лекциями и давали интервью, но также встречались с самыми активными участниками марафона в рамках «Блиц-Диалога» — это личные встречи в составе малых групп, в непринуждённой обстановке, без камер и записи. Очень оживлённо было на Кампусе марафона «Знание.Первые», который создан впервые для участников в Москве. Молодые люди знакомились там с партнёрами Российского общества «Знание», а в лаундж-зоне с участниками марафона встречались популярные блогеры, спортсмены и продюсеры.

Очно на главной площадке марафона в Центральном Манеже в Москве присутствуют студенты Самарских вузов. «Первый день прошел очень успешно! Мы заслушали очень интересных спикеров, среди которых были министр финансов РФ Антон Силуанов, и.о. главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, режиссер Алексей Учитель и певица из группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук, Зиверт. День был очень продуктивным и насыщенным. Все ребята рады побывать на таком грандиозном мероприятии и общаться с выдающимися людьми нашего времени», - делится впечатлениями координатор самарской делегации к. и. н., доцент кафедры истории и историографии Самарского национального университета Михаил Чирков.

По информации организаторов, в первый же день программы онлайн-трансляции из пяти студий марафона набрали 35 миллионов просмотров.

Онлайн трансляция со всех пяти площадок марафона продолжается. Зрители могут следить за параллельными прямыми эфирами на сайте и в группе Российского общества «Знание» ВКонтакте.

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