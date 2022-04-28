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Уроки истории с 1 класса родители будущих первоклассников одобряют чаще учителей

28 апреля 2022 12:28
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Уроки истории с 1 класса родители будущих первоклассников одобряют чаще учителей

Министр просвещения Сергей Кравцов на Первом историческом форуме высказал ряд инициатив в сфере среднего образования. Так, министр объявил, что с 1 сентября в школах по понедельникам будет звучать российский гимн, уроки истории будут введены с 1 класса, а также были высказаны рекомендации учебным заведениям собирать мобильные телефоны у детей на время занятий.

Среди инициатив Сергея Кравцова наибольшую поддержку у учителей получила рекомендация, касающаяся запрета мобильных на уроках. 63% педагогов поддерживают идею собирать сотовые телефоны у детей перед входом в класс или школу. Прослушивание гимна по понедельникам и введение уроков истории начиная с 1 класса поддерживают 53 и 54% учителей соответственно.

Родители же с большим энтузиазмом восприняли инициативу министра о гимне, особенно часто в ее поддержку высказывались матери будущих первоклашек (63%). Введение в учебный план уроков истории начиная с 1 класса больше всего поддерживают отцы будущих первоклассников (62%).

Идея лишать детей мобильных на время уроков была воспринята родителями не столь однозначно, однако сторонников у нее все же больше, чем противников. Отцы школьников и будущих первоклашек поддерживают ее несколько чаще матерей.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как к подобным инициативам относятся учителя, родители школьников и будущих первоклассников.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 412
  • Время проведения: 19—26 апреля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: учителя, родители школьников и будущих первоклассников
  • Размер выборки: 2000 респондентов — по 500 учителей и родителей первоклассников, 1000 родителей школьников
Теги: Опрос

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