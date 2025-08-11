Университет сервиса подвел первые итоги приёмной кампании 2025 года

Я нашел ошибку
Главные новости:
️Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы.
Сегодня нашими ПВО были сбиты 2 вражеских беспилотника   
Женщине предъявили обвинение в государственной измене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых устройств.
Самарчанка обвиняется в госизмене
Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).
В ГД внесли проект о блокировке материалов в соцсетях с нецензурной бранью
Она внесла в акт совершения исполнительских действий заведомо ложные сведения об освобождении участка земель общего пользования от самовольной постройки.
В Самаре судебный пристав обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями
Проект проводился впервые и в финале объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми.
Команда Самарской области - среди лидеров общественного проекта для работающей молодежи ПФО «МолоТ»
Зарегистрировано 5 происшествий на водных объектах, погибли 4 человека, 2 человека спасены.
С 4 по 11 августа в регионе произошло 78 техногенных пожаров
Сотрудники МЧС СО приняли участие во встрече детей.
В минувшие выходные в Самару из Курской области и Донецкой Народной Республики на отдых прибыли 188 детей
По итогам встречи достигнута договоренность о консультационном сопровождении мероприятий, связанных с озеленением города.
Иван Носков с рабочим визитом посетил питомник и Садовый центр Веры Глуховой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Университет сервиса подвел первые итоги приёмной кампании 2025 года

11 августа 2025 15:35
172
Значительный рост заявлений зафиксирован на ИТ-направления.

Завершилась основная волна приема на места, финансируемые из федерального бюджета. Университет сервиса подводит первые итоги приемной кампании 2025 года. В этом году значительно увеличилось общее количество поданных заявлений и составило 3679, что на 68% превышает показатели 2024 года, демонстрируя растущую популярность университета и его программ среди абитуриентов.

Значительный рост заявлений зафиксирован на ИТ-направления. В частности, конкурс на программу бакалавриата «Информационные системы и технологии» достиг 7 человек на место. Стабильно высоким спросом пользуются программы для сферы туризма. Конкурс на программу бакалавриата «Туризм и индустрия гостеприимства» составил 4 человека на место. Новая программа университета «Менеджмент в социальной сфере» имела значительный интерес среди абитуриентов – 3 человека на место. Эти направления и программы являются приоритетными для университета и экономики региона и страны в целом.

Традиционно важным критерием востребованности программы среди абитуриентов остается средний балл ЕГЭ. Наивысшие средние баллы по результатам ЕГЭ зафиксированы на программах бакалавриата «Мода и дизайн» (71,9), «Менеджмент в социальной сфере» (70,1) и «Туризм и индустрия гостеприимства» (66,3). 

Самый высокий балл ЕГЭ с учетом индивидуальных достижений в общем конкурсе – 264 баллов – отмечен на программе бакалавриата «Менеджмент в социальной сфере» направления подготовки 39.03.02 Социальная работа.

Полный переход процедуры приема по всем образовательным программам на онлайн-формат стал ключевой особенностью этого года. Мы видим, что современные цифровые сервисы делают процесс поступления максимально комфортным, обеспечивая скорость, прозрачность и эффективность взаимодействия между абитуриентами и университетами. В текущую приемную кампанию абитуриенты активно пользовались суперсервисом «Поступление в вуз онлайн». Количество желающих подать документы дистанционно растет ежегодно. Так, в 2023 году суперсервисом воспользовались 30 % поступающих в Университет сервиса, в 2024 – уже 46 %, а в этом году – 90%. Это определенно свидетельствует об удобстве такого формата подачи документов. В этом году сервис стал еще универсальнее, охватив все уровни образования – бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и СПО. 

В рамках целевого приема в 2025 году в Университет сервиса зачислено 11 абитуриентов. Среди ключевых партнеров: Министерство промышленности и торговли Самарской области. Министерство цифрового развития и связи Самарской области, Министерство туризма Самарской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области АО «АВТОВАЗ», АО «ВАЗСИСТЕМ», ООО «Летай и Смотри Агро», Тольяттинский индустриально-педагогический колледж, Реабилитационный центром для инвалидов «Доблесть», ООО «Новые медицинские технологии». В интересах региона и работодателей будут подготовлены кадры по программам бакалавриата: «Информационные системы и технологии», «Информационная безопасность», «Управление качеством», «Социальная работа», «Гостиничное дело». Средний балл ЕГЭ студентов целевого приема зафиксировался на отметке 58 баллов.

По отдельной квоте для участников СВО и их детей в Университет сервиса поступило 13 абитуриентов, из них 8 являются участниками СВО, в том числе двое – участники губернаторской программы «Время героев». В прошлом году по отдельной квоте было зачислено 8 абитуриентов. 

 

Фото:  пресс-служба Университета сервиса

 

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 11 августаМФЦ СО начнут предоставлять 23 государственные и муниципальные услуги для участников СВО и членов их семей в рамках одного заявления.
11 августа 2025, 15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев: поддержка участников СВО через МФЦ упростит получение льгот
С 11 августаМФЦ СО начнут предоставлять 23 государственные и муниципальные услуги для участников СВО и членов их семей в рамках одного заявления. Политика
140
Стартовал прием заявок на акцию Народное признание
11 августа 2025, 12:28
Стартовал прием заявок на акцию Народное признание
За годы проведения акция заслуженно приобрела статус «народной» благодаря возможности принять участие в определении победителей каждому жителю... Общество
192
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025, 11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
Он продлится с 1 сентября по 26 мая. Образование
203
В центре внимания
С 11 августаМФЦ СО начнут предоставлять 23 государственные и муниципальные услуги для участников СВО и членов их семей в рамках одного заявления.
11 августа 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев: поддержка участников СВО через МФЦ упростит получение льгот
159
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
11 августа 2025  11:17
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
221
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025  11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
207
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
533
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
10 августа 2025  13:18
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
428
Весь список