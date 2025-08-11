Университет сервиса подвел первые итоги приёмной кампании 2025 года

172

Завершилась основная волна приема на места, финансируемые из федерального бюджета. Университет сервиса подводит первые итоги приемной кампании 2025 года. В этом году значительно увеличилось общее количество поданных заявлений и составило 3679, что на 68% превышает показатели 2024 года, демонстрируя растущую популярность университета и его программ среди абитуриентов.

Значительный рост заявлений зафиксирован на ИТ-направления. В частности, конкурс на программу бакалавриата «Информационные системы и технологии» достиг 7 человек на место. Стабильно высоким спросом пользуются программы для сферы туризма. Конкурс на программу бакалавриата «Туризм и индустрия гостеприимства» составил 4 человека на место. Новая программа университета «Менеджмент в социальной сфере» имела значительный интерес среди абитуриентов – 3 человека на место. Эти направления и программы являются приоритетными для университета и экономики региона и страны в целом.

Традиционно важным критерием востребованности программы среди абитуриентов остается средний балл ЕГЭ. Наивысшие средние баллы по результатам ЕГЭ зафиксированы на программах бакалавриата «Мода и дизайн» (71,9), «Менеджмент в социальной сфере» (70,1) и «Туризм и индустрия гостеприимства» (66,3).

Самый высокий балл ЕГЭ с учетом индивидуальных достижений в общем конкурсе – 264 баллов – отмечен на программе бакалавриата «Менеджмент в социальной сфере» направления подготовки 39.03.02 Социальная работа.

Полный переход процедуры приема по всем образовательным программам на онлайн-формат стал ключевой особенностью этого года. Мы видим, что современные цифровые сервисы делают процесс поступления максимально комфортным, обеспечивая скорость, прозрачность и эффективность взаимодействия между абитуриентами и университетами. В текущую приемную кампанию абитуриенты активно пользовались суперсервисом «Поступление в вуз онлайн». Количество желающих подать документы дистанционно растет ежегодно. Так, в 2023 году суперсервисом воспользовались 30 % поступающих в Университет сервиса, в 2024 – уже 46 %, а в этом году – 90%. Это определенно свидетельствует об удобстве такого формата подачи документов. В этом году сервис стал еще универсальнее, охватив все уровни образования – бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и СПО.

В рамках целевого приема в 2025 году в Университет сервиса зачислено 11 абитуриентов. Среди ключевых партнеров: Министерство промышленности и торговли Самарской области. Министерство цифрового развития и связи Самарской области, Министерство туризма Самарской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области АО «АВТОВАЗ», АО «ВАЗСИСТЕМ», ООО «Летай и Смотри Агро», Тольяттинский индустриально-педагогический колледж, Реабилитационный центром для инвалидов «Доблесть», ООО «Новые медицинские технологии». В интересах региона и работодателей будут подготовлены кадры по программам бакалавриата: «Информационные системы и технологии», «Информационная безопасность», «Управление качеством», «Социальная работа», «Гостиничное дело». Средний балл ЕГЭ студентов целевого приема зафиксировался на отметке 58 баллов.

По отдельной квоте для участников СВО и их детей в Университет сервиса поступило 13 абитуриентов, из них 8 являются участниками СВО, в том числе двое – участники губернаторской программы «Время героев». В прошлом году по отдельной квоте было зачислено 8 абитуриентов.

Фото: пресс-служба Университета сервиса