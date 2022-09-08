Ультразвук и туман помогут самарским ученым распространить сорта черешни, адаптированные к климату Среднего Поволжья

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От сухого жаркого воздуха хрупкие черенки подвоев защитит тонкий водяной "панцирь".

Проект выпускницы Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королёва Екатерины Быстровой поможет расширить воспроизводство перспективных районированных сортов черешни, абрикоса, вишни, алычи и сливы в регионах Среднего Поволжья. Она разрабатывает эффективную технологию размножения клоновых подвоев. Сейчас в условиях жаркого и засушливого лета черенки таких подвоев часто погибают, а Быстрова намерена повысить их приживаемость до 85-90%. Для этого она применяет ультразвуковой туманообразователь, который создает вокруг листьев растений тонкую водяную оболочку – своеобразный защитный "панцирь" из мельчайших капелек воды. Отработка экспериментальной технологии ведется на опытных участках НИИ "Жигулевские сады" (г. Самара). Первая партия подвоев уже получена. Проект стал одним из победителей конкурса программы "УМНИК" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям.

Садоводы-любители Самарской области проявляют большой интерес к косточковым культурам – черешне, вишне, абрикосу, алыче, сливе. Однако южные сорта этих культур, которых сейчас много на местном рынке, плохо переносят жесткие климатические условия Среднего Поволжья.

Самарские ученые предлагают районированные сорта косточковых, привитые на стойкие клоновые подвои. Но чтобы покрыть растущий спрос на сорта местной селекции, сначала необходимо наладить расширенное воспроизводство таких подвоев. Нужно сделать процесс их размножения эффективным и недорогим.

Клоновые подвои размножают черенкованием – для этого свежесрезанные зеленые черенки укореняют в специально подобранном грунте-субстрате. От их высадки в теплицу до готовности подвоя к пересадке в открытый грунт обычно проходит два-три летних месяца. Проблема в том, что в первые две недели, пока корни у черенков только-только начинают прорастать, будущие подвои не выносят ни сухость, ни высокую температуру. А лето в Среднем Поволжье, как раз такое – сухое и очень жаркое. Поэтому в наших краях большинство черенков гибнет в первые же дни, так и не успев сформировать корневую систему. Нехватка подвоев сдерживает производство саженцев черешни, абрикосов, алычи и распространение популярных районированных сортов самарской селекции.

"Нужна технология, которая позволит выращивать стойкие подвои в условиях Среднего Поволжья. Я со своей командой взялась разработать такую технологию. Проблему можно решить, если прибегнуть к помощи установки, создающей водяной туман – по сути, аэрозоль из мельчайших капель воды, который образует вокруг листовых пластин водяную оболочку и предотвращает их высыхание. При этом в теплице поддерживается влажность около 85-90%. По сравнению с имеющимися на рынке аналогами, данная технология отличается высокими показателями приживаемости черенков, также она менее затратна", – сообщила Екатерина Быстрова, выпускница магистратуры Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва, научный сотрудник НИИ "Жигулевские сады".

Авторы фото: Дмитрий Горохов, Анастасия Мельникова