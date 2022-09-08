Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара сделала шаг в цифровое будущее
Самара сделала шаг в цифровое будущее
В Сызрани сотрудники Росгвардии в кратчайшие сроки задержали грабителя
В Сызрани сотрудники Росгвардии в кратчайшие сроки задержали грабителя
Жители Самары собирают литературу для библиотек Мелитополя и Снежного
Жители Самары собирают литературу для библиотек Мелитополя и Снежного
Ультразвук и туман помогут самарским ученым распространить сорта черешни, адаптированные к климату Среднего Поволжья
Ультразвук и туман помогут самарским ученым распространить сорта черешни, адаптированные к климату Среднего Поволжья
Очередная самарчанка лишилась полумиллиона, поверив незнакомцу на другом конце провода
Очередная самарчанка лишилась полумиллиона, поверив незнакомцу на другом конце провода
В Самаре отметят 55 лет со дня первого стадионного концерта Высоцкого в Куйбышеве
В Самаре отметят 55 лет со дня первого стадионного концерта Высоцкого в Куйбышеве
Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России до 16 сентября
Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России до 16 сентября
Эйджизм, запрет на татуировки и пирсинг: жители Самары рассказали, с какой предвзятостью сталкивались на работе
Эйджизм, запрет на татуировки и пирсинг: жители Самары рассказали, с какой предвзятостью сталкивались на работе
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.18
0.33
EUR 60.55
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
«Парк дружбы народов»: самарцев и гостей области приглашают отпраздновать День дружбы народов
11 сентября пройдет "Самарский фестиваль фитнеса"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ультразвук и туман помогут самарским ученым распространить сорта черешни, адаптированные к климату Среднего Поволжья

8 сентября 2022 11:52
82
Ультразвук и туман помогут самарским ученым распространить сорта черешни, адаптированные к климату Среднего Поволжья

От сухого жаркого воздуха хрупкие черенки подвоев защитит тонкий водяной "панцирь".

Проект выпускницы Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королёва Екатерины Быстровой поможет расширить воспроизводство перспективных районированных сортов черешни, абрикоса, вишни, алычи и сливы в регионах Среднего Поволжья. Она разрабатывает эффективную технологию размножения клоновых подвоев. Сейчас в условиях жаркого и засушливого лета черенки таких подвоев часто погибают, а Быстрова намерена повысить их приживаемость до 85-90%. Для этого она применяет ультразвуковой туманообразователь, который создает вокруг листьев растений тонкую водяную оболочку – своеобразный защитный "панцирь" из мельчайших капелек воды. Отработка экспериментальной технологии ведется на опытных участках НИИ "Жигулевские сады" (г. Самара). Первая партия подвоев уже получена. Проект стал одним из победителей конкурса программы "УМНИК" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям.

Садоводы-любители Самарской области проявляют большой интерес к косточковым культурам – черешне, вишне, абрикосу, алыче, сливе. Однако южные сорта этих культур, которых сейчас много на местном рынке, плохо переносят жесткие климатические условия Среднего Поволжья.

Самарские ученые предлагают районированные сорта косточковых, привитые на стойкие клоновые подвои. Но чтобы покрыть растущий спрос на сорта местной селекции, сначала необходимо наладить расширенное воспроизводство таких подвоев. Нужно сделать процесс их размножения эффективным и недорогим.

Клоновые подвои размножают черенкованием – для этого свежесрезанные зеленые черенки укореняют в специально подобранном грунте-субстрате. От их высадки в теплицу до готовности подвоя к пересадке в открытый грунт обычно проходит два-три летних месяца. Проблема в том, что в первые две недели, пока корни у черенков только-только начинают прорастать, будущие подвои не выносят ни сухость, ни высокую температуру. А лето в Среднем Поволжье, как раз такое – сухое и очень жаркое. Поэтому в наших краях большинство черенков гибнет в первые же дни, так и не успев сформировать корневую систему. Нехватка подвоев сдерживает производство саженцев черешни, абрикосов, алычи и распространение популярных районированных сортов самарской селекции.

"Нужна технология, которая позволит выращивать стойкие подвои в условиях Среднего Поволжья. Я со своей командой взялась разработать такую технологию. Проблему можно решить, если прибегнуть к помощи установки, создающей водяной туман – по сути, аэрозоль из мельчайших капель воды, который образует вокруг листовых пластин водяную оболочку и предотвращает их высыхание. При этом в теплице поддерживается влажность около 85-90%. По сравнению с имеющимися на рынке аналогами, данная технология отличается высокими показателями приживаемости черенков, также она менее затратна", – сообщила Екатерина Быстрова, выпускница магистратуры Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва, научный сотрудник НИИ "Жигулевские сады".

Авторы фото: Дмитрий Горохов, Анастасия Мельникова

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
8 сентября 2022  10:07
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
155
Жилье для детей-сирот, новые соцобъекты и модернизация конно-спортивной школы. 
7 сентября 2022  14:42
Дмитрий Азаров обсудил с Михаилом Белоусовым развитие Красноярского района
415
В регионе более 30 тысяч человек подали заявление на оформление Карты жителя Самарской области
7 сентября 2022  13:26
Более 30 тысяч человек подали заявление на оформление Карты жителя Самарской области
409
в Самаре открыли новое общественное пространство на улице Ташкентской
7 сентября 2022  12:41
В Самаре открыли новое общественное пространство на улице Ташкентской
652
В текущем году в Самаре ремонт дорог в рамках нацпроекта
7 сентября 2022  11:02
В 20022 г. в Самаре ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" полностью завершен
778
Весь список