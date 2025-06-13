Учёные Самарского политеха предложили новую версию «умной» болгарки

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На V Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая проходила в Ташкенте, были представлены высококачественные инструменты отечественного производства, отобранные Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в качестве лучших образов. На выставке показали и улучшенную версию сетевой углошлифовальной машинки, которую разработали коллектив кафедры "Информационно-измерительная техника" Политеха совместно со специалистами научно-образовательного центра «Цифровизация, стандартизация и качество электроинструмента. Центр компетенций „Интерскол — СамГТУ“». Болгарка, блок управления для которой доработали политеховцы, оснащена блютуз-модулем, с его помощью можно управлять устройством, настраивать и контролировать рабочие процессы в режиме реального времени.

Специалисты применили современный высокопроизводительный процессор - главный элемент в блоке управления «умной» углошлифовальной машинки, оснащённый датчиками безопасности и сервисными системами. С их помощью можно контролировать режимы работы и значительно повысить безопасность применения инструмента. Это решение позволило внедрить ряд сервисных функций, недоступных изделиям конкурентов. При этом цена инструмента осталось на уровне аналогов.

Евгений Мельников, кандидат технических наук, доцент кафедры «Информационно-измерительная техника»:

- В отличие от обычной болгарки в оптимизированном инструменте мы использовали синхронный двигатель с постоянными магнитами. Для их установки в устройство с небольшими габаритами и новыми алгоритмами работы было создано особое схемотехническое решение.

Напомним, что в прошлом году политеховцы и сотрудники центра компетенций «Интрескол» начали разрабатывать интеллектуальные бивольтовые батареи для электроинструментов, (в т. ч. для болгарки). Это аккумуляторы, которые могут менять напряжение в зависимости от условий использования инструмента (подробности разработки – в журнале «Технополис Поволжья», №34 https://samgtu.ru/reader/index?id=60&count=104#page/84/mode/2up ).

К слову, разработчики уже готовятся выпустить партию углошлифовальных машин усовершенствованной, политеховской конструкции. Их производство начнётся ориентировочно через 2-3 месяца в Алабуге - особой экономической зоне промышленно-производственного типа (Республика Татарстан).

Фото пресс-службы Самарского политеха.