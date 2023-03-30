Учителя Самарской области могут принять участие в III Всероссийском форуме классных руководителей

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Действующие классные руководители и кураторы групп специального профессионального образования могут подать заявку на участие в III Всероссийском форуме классных руководителей и наставников. Прием заявок продлится до 20 апреля.

Всероссийский форум классных руководителей – одно из главных событий Года педагога и наставника. Стратегическим партнером мероприятия стала АНО «Диалог Регионы», в том числе и Центр управления регионом Самарской области.

Форум пройдет в Москве уже в третий раз. В нем примут участие более 3 тысяч педагогов со всей страны. Классные руководители смогут обменяться опытом, увидеть направление своего развития в профессии, прослушать лекции и выступления экспертов, а также поучаствовать в мастер-классах.

«ФКР - три буквы, которые познакомили, подружили, объединили, сплотили большое количество неравнодушных и преданных своей профессии людей, - рассказывает участница I Всероссийского форума классных руководителей, учитель географии специальной школы города Октябрьска в Самарской области Ольга Смирнова. - Я рада, что в 2021 году стала частью этого события. А значит имею право и могу называть его, это событие, грандиозным».

В этом году форум будет проходить с 3 по 7 октября в две смены. Сначала примут участие классные руководители начальных классов, коррекционных школ и кураторы СПО, затем — классные руководители старших и средних классов. Подарком для всех участников форума станет праздничный концерт ко Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце.

Для подачи заявок и отбора участников создано специальное мини-приложение https://vk.com/app51552964 . Учителям необходимо пройти несколько испытаний, чтобы подтвердить право на участие в форуме. В этом списке анкетирование, тестирование по основам педагогики, тестирование по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажер классного руководителя и предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная инициатива».

Участие в форуме бесплатное, а расходы на проезд и проживание берут на себя организаторы форума.

Фото: ru.freepik.com