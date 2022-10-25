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Учителя из Самарской области вернулись из столицы, где проходил Второй Всероссийский Форум классных руководителей

25 октября 2022 12:47
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Учителя из Самарской области вернулись из столицы, где проходил Второй Всероссийский Форум классных руководителей

Педагоги поделились своими впечатлениями о поездке.

Мастер-классы, лекции, встречи с профессионалами педагогики и знаменитыми актерами, круглые столы, поиск ответов на актуальные вопросы, идеи совместных проектов и крепкая дружба! По словам педагогов, Форум открывает новые возможности в профессии.

Мария Пирогова, учитель русского языка и литературы, МБОУ «Гимназия №9», г.о. Тольятти, принимала участие в Форуме впервые и отметила со стороны организаторов внимание к деталям и заботу о каждом участнике.

«Помимо красивых мест, обустроенных рабочих пространств и внимания, Форум был наполнен большим количеством интересных лекций и мастер-классов, - рассказывает педагог. - Встречи с популярными актерами театра и кино, общение с профессионалами своего дела, обмен опытом и новые знакомства – все это про ФКР!»

Форум классных руководителей хорош еще и тем, что собирает на одной площадке не только учителей из больших городов, но и из маленьких населенных пунктов. Это делается для того, чтобы услышать голос каждого педагога, из первых рук узнать о проблемах и вопросах, чтобы разработать пути решения.

Татьяна Российская, заместитель директора по воспитательной работе, педагог- психолог ГБОУ СОШ с. Новокуровка, м. р. Хворостянский отметила, что большое внимание на Форуме уделяется именно острым вопросам психологии, воспитания и обучения, инклюзивного и семейного образования.

«Педагоги были активными участниками уникальных мастер-классов и круглых столов. ФКР для меня - это симбиоз творчества, энергии, ярких, новых впечатлений и идей. Новые, интересные знакомства, которые я, надеюсь, продолжатся после форума. Опыт, который я приобрела - бесценен. Спасибо дирекции ФКР!»

1300 педагогов из 89 регионов страны – огромная команда единомышленников, фанатов свей профессии. Это люди, которые не только умеют учить, но и сами хотят учиться, узнавать новое и постоянно развивать свои компетенции.

«Участие в Форуме - это возможность не только увидеть и пообщаться с передовыми специалистами системы образования, но и познакомиться с педагогами со всей России и завести новых друзей, получить новые знания, эмоции и впечатления от мероприятия», - сказала Елена Азарская, социальный педагог ГБПОУ «Самарский политехнический колледж».

Двое учителей из Самары приняли участие в Форуме второй год подряд, но в этом году – в качестве волонтеров проекта. Изнутри он оказался не менее интересным.

 «Каждый отдельный участник, волонтер и организатор - это условная единица, которая являлась неотъемлемой шестеренкой в механизме ФКР! Очень рада была стоять плечом к плечу с людьми достойными! Всем спасибо за время и опыт», - говорит Марина Федорова, учитель английского языка школы № 146, г.о. Самара.

 «Форум классных руководителей для меня – это сумасшедшая энергия, любовь, трудолюбие людей, которые с удовольствием отдали свое сердце этой замечательной профессии. Высококвалифицированные спикеры, гости, образовательные площадки, обсуждаемые темы - все это подпитало мои силы на дальнейшую работу и личностное развитие в моей профессии», - поделилась впечатлениями Анна Матназарова, учитель информатики МБОУ Школа №13, г.о. Самара.

Все учителя, как один, уверяют, что в следующем году обязательно будут подавать заявки на участие в Форуме классных руководителей и призывают всех своих коллег не упустить такую возможность.

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