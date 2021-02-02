Учителем года стал преподаватель математики из Ростова-на-Дону

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Учителем 2020 года в России стал преподаватель математики Михаил Гуров из частного Лицея классического элитарного образования в Ростове-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе Министерства просвещения.



Гурову 33 года, он окончил Южный федеральный университет в 2009 году и Южно-российский гуманитарный институт в 2013 году. Преподает уже в течение 10 лет, а в 2019 году был победителем конкурса «Учитель года Дона». В лицее он преподает математику в старших классах.



Церемония награждения конкурса «Учитель года» транслировалась на странице Минпросвета в социальной сети «ВКонтакте». В честь победы в конкурсе Гурову вручили памятный знак — хрустального пеликана, а министр просвещения Сергей Кравцов, который присутствует на церемонии награждения, объявил, что по традиции назначит победителя своим советником.



Конкурс «Учитель года России 2020» прошел с 30 января по 1 февраля в Волгограде, так как в прошлый раз учителем года выбрали преподавательницу русского языка Ларису Арачашвили, которая работает в этом городе.



Всего за звание учителя года в разных испытаниях боролись 15 лауреатов. Они также проводили мастер-классы для студентов, преподавателей и школьников Волгоградской области.

Фото: minacademy / Facebook/РБК

