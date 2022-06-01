Ученые Самарского университета имени академика С.П. Королева рассказали НТВ о нейросети в помощь людям

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Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, вуза-участника НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", рассказали НТВ о нейросети, распознающей падение человека на улице, связанное с резким ухудшением здоровья.

Денис Жердев, старший преподаватель кафедры суперкомпьютеров и общей информатики, и Любовь Благодарева, врач-невролог Клиник СамГМУ, в сюжете на 39 минуте программы «Чудо техники», показали как нейросеть может «увидеть» и «понять», что человеку внезапно стало плохо на улице и как быстро в этом случае могут подоспеть службы спасения.