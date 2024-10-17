Участники Очного этапа Конкурса «Студент года» прошли конкурсные испытания перед Жюри

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16 октября в Молодёжном центре «Лесная сказка» состоялись конкурсные испытания Очного этапа Конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент Года 2024». 250 участников в 15 номинациях презентовали себя и продемонстрировали свои конкурсные задания.

В течение всего дня участники демонстрировали Жюри свои достижения и заслуги наиболее интересным и оригинальным способом. На конкурсном испытании, в зависимости от номинации, конкурсантам было необходимо показать свои умения по разным направлениям: подготовить творческий номер, продемонстрировать свои спортивные навыки, рассказать о студенческих объединениях, решить кейсы, сделать журналистский материал или разработать проект мероприятия. Оценивала студентов региона коллегия жюри из 67 человек — экспертов и профессионалов в сфере творчества, науки, образования, добровольчества, медиа и других.

Также одним из конкурсных заданий стало проведение общеобразовательного теста на знание русского языка, истории, географии и культуры России и Самарской области.

Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года» проводится в Самарской области с 2012 года. В 2024 году уже в 13 раз в регионе будут выбирать лучших студентов по 15 номинациям:

Для студентов вузов:

«Студенческий лидер вуза»;

«Студенческая творческая личность вуза»;

«Спортсмен года вуза»;

«Интеллект года».

Для студентов ссузов:

«Студенческий лидер ссуза»;

«Спортсмен года ссуза»;

«Студенческая творческая личность ссуза»;

«Молодой профессионал года».

А также общие номинации:

«Староста года»;

«Доброволец года»;

«Патриот года»;

«Боец года».

Помимо индивидуальных в Конкурсе предусмотрены групповые номинации для обучающихся средних и высших учебных заведений:

«Студенческое медиа года»;

«Добровольческое объединение года»;

«Патриотическое объединение года».

Отметим, что в этом году на Конкурсе появились новые номинации: «Патриот года» и «Боец года». Номинация «Патриот года» была предложена молодежью Самарской области в День российского студенчества 2023. Номинация «Боец года» была введена в честь 65-летия Российских студенческих отрядов для лучших бойцов студотрядов.

За день до защиты участники прошли образовательную программу Школы молодежного актива Самарской области «Амбассадоры активности. Проявление» тренинги по ораторскому мастерству, командной работе и созданию личного бренда. Образовательная программа выстроена так, что после лекций и общения со спикерами участники будут чувствовать себя уверенней в ответственный момент защиты.

Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей Конкурса планируется к проведению 20 ноября 2024 года на площадке Универсального комплекса «МТЛ-Арена».

Фото - Агентство по реализации молодёжной политики СО