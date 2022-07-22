Участники Молодежного форума ПФО «iВолга - 2022» смогут получить до 1,5 млн рублей на реализацию своих проектов

172

На главной сцене Фестивального парка на Мастрюковских озерах состоялась торжественная церемония открытия десятого Юбилейного Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга».

Спустя 2 года самая активная, креативная и целеустремленная молодёжь со всей России, а также из Луганской народной республики вновь начинает писать свою собственную летнюю историю под брендом Самарской области «iВолга-2022».

Молодежный форум «iВолга» проходит по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Приветствие участникам Форума направил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

«Форум Приволжского федерального округа «iВолга» заслуженно является одним из ключевых окружных мероприятий для молодежи. За десять лет его участниками стали более 20 тысяч активных молодых людей России и зарубежья. Именно сюда, в Самарскую область, на Мастрюковские озера, ежегодно стремятся яркие, разносторонние и неравнодушные ребята, чтобы менять себя, свой регион, страну и окружающий мир к лучшему. Вы, наша молодежь, – будущее России, источник ее развития, побед и достижений.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил текущий год Годом культурного наследия народов России. И сегодня у молодежного форума Приволжья особая миссия – познакомить участников и гостей с уникальной многонациональной культурой нашей страны, ее великим историческим прошлым», – отмечено в приветствии Сергея Кириенко.

Участие в торжественном открытии Форума приняли заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Администрации Президента РФ Владислав Кононов, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Первым со сцены от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова ребят поздравил Олег Машковцев: «Сегодня на гостеприимной самарской земле стартует Форум ПФО «iВолга», который ежегодно проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Именно здесь запускаются уникальные проекты, идеи воплощаются в жизнь, участники приобретают новые знания, навыки и компетенции, проявляют свои таланты в культуре и спорте. В этом году мы постарались сделать программу Форума максимально насыщенной и интересной с учетом существующих молодежных трендов».

Свое приветствие участникам форума направил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Эта площадка вновь собрала самых активных, инициативных, талантливых, обладающих всеми необходимыми лидерскими качествами ребят. В этом году свыше 20,5 тысяч молодых людей из 78-ми регионов нашей страны, ДНР и ЛНР выразили свое желание принять участие в форуме. И это абсолютный рекорд, начиная с 2013 года. В этом году, объявленном Главой государства Годом культурного наследия народов России, сквозная тема Форума «Единство народов России» ярко и содержательно наполнит всю образовательную программу. Для Самарской области, где в дружбе и согласии проживают представители более 150-ти национальностей, это особенно ценно. Многонациональный мир губернии, богатство языков, культур и вероисповеданий - это не только хранимое веками драгоценное наследие, но и залог нашего общего успешного будущего. Единение, сплоченность, искренняя любовь к своей Родине, глубокое уважение к ее истории и традициям - вот основа сильного государства и общества, устойчивого к угрозам и вызовам современности».

В своем выступлении заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов подчеркнул, что Молодежный форум «iВолга» является наиболее значительным мероприятием в ПФО в сфере реализации государственной молодежной политики, ежегодно объединяет деятельных, творческих молодых людей, искренне стремящихся внести свой вклад в развитие страны.

«Я искренне рад приветствовать здесь, на волжской земле, участников нашего фестиваля, организаторов, наших замечательных серебряных волонтеров. Перечисляли регионы, делегации которых сегодня приехали, - здесь с нами и представители героического Донбасса, представитель Кубы.

К сожалению, из-за пандемии фестиваль проходил в удаленном режиме, и в тех условиях нам удалось организовать его, чтобы он был интересным и полезным. Но, конечно, дистанционный формат не заменит живого общения между командами разных регионов, с наставниками. И вот этот момент настал. Сегодня мы находимся на легендарной поляне, где ежегодно проходит Грушинский фестиваль. В следующем году он тоже будет юбилейный, 50-й. На iВолге -2022 будет много новаций, сюда приедут выпускники форума, они поделятся своими историями успеха, тем, как они применили полученный здесь опыт в свой жизни. Впервые здесь молодежная смена, наши школьники. Сегодня фестиваль только начинается, но уже чувствуется его пульс, неповторимая молодежная энергетика.

Мне хочется пожелать вам замечательной творческой работы, чтобы вы вышли отсюда с новым багажом знаний, новыми друзьями. А завершить свое приветствие хочу словами, которые так часто звучат на этой поляне: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!», - обратился к участникам форума Александр Фетисов.

Анастасия Ярчук приехала на «iВолгу» из ЛНР. Девушка учится на 3 курсе экономического факультета Луганского государственного университета им.В.Даля. «Я приехала из Луганска в эту местность прекрасную, природа здесь просто завораживает. Приехала на смену «Управляй будущим». Когда я узнала о форуме, сразу поняла: я хочу туда, это новые знания и возможность поделиться своими идеями», - рассказала участница форума.

Алина Костягина из республики Татарстан уже оценила практическую пользу от участия в молодежном форуме: «В том году я выиграла грант на проект "Мастерская родительства" для родителей подростков. Проект очень хорошо «зашел» у нас в республике. После этого решили, что нужно сделать отдельный проект для отцов подростков - это уже был запрос самой республики, поэтому решили, что нужно реализовывать».

Напомним, в этом году участники Форума пройдут образовательную программу, которая включает 9 профильных смен: «Мой народ», «Управляй будущим», «Делай дело», «Миссия Добро», «Место жительства», «Творческий процесс», лаборатория «Практика», «Детская iВолга» и «Государственная молодежная политика».

Большое количество мероприятий содержит и деловая программа. Среди них – круглый стол на тему «Качество образования: взгляд в будущее» и много других интересных дискуссий.

Впервые в очном формате в направлении «Детская iВолга» примут участие самые юные активисты, которым 16-17 лет. Традиционно участниками молодежного события станут и те, кто молоды душой, – «серебряные» волонтеры в возрасте 50-65 лет.

Принимают участие в Форуме и представители маломобильной молодежи, для которых на площадке развернут инклюзивный городок.

Ключевым нововведением Форума в этом году является сквозная тема «Единство народов России», которая встроена в каждую образовательную смену, помимо того, будет организовано соответствующее брендирование Форума и тематические окружные мероприятия: Фестиваль реставраторов-реконструкторов; Окружная этновыставка (этнопавильон) и этномаркет; Фестиваль народных культур.

Кроме того, в программе предусмотрены тренинговые занятия, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, мастер-классы, межрегиональные межвузовские открытые соревнования по различным направлениям, выставки, ярмарки инициатив, встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней. Гостями Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2022 году станут главы регионов округа, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, руководители некоммерческих общественных организаций и промышленных предприятий, представители научного сообщества и ведущие спортсмены Российской Федерации.

Бороться за гранты участники будут в течение всего Форума. В этом году грантовых конкурса два: окружной и всероссийский. В рамках первого три направления – бизнес-проекты, проекты в сфере государственной молодежной политики и «Этнокультурное многообразие и единство народов». Победители смогут получить грант до 500 тысяч рублей. В рамках всероссийского – 15 направлений. На поддержку своих инициатив у резидентов Форума есть возможность выиграть до полутора миллионов рублей.

В заключение торжественной церемонии открытия Форума на главной сцене выступили певица Инна Рахман, а также певец, актёр и блогер Ваня Дмитриенко.

28 июля состоится торжественное закрытие окружного Молодежного форума ПФО «iВолга». В этот день будут подведены итоги работы каждой смены и награждены победители.