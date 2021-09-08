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У самарских аспирантов расширится круг научной коллаборации

8 сентября 2021 13:45
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У самарских аспирантов расширится круг научной коллаборации

Руководитель образовательного центра Елена Шмелева предложила внести изменения в законодательство для создания новой модели аспирантуры. Эта модель предполагает более высокую мобильность ученых — как внутри России, так и международную.

Академическая мобильность позволит молодым ученым лучше реализовать свой научный потенциал, выстраивать взаимодействие с коллегами по всему миру, иметь возможность свободно проводить исследования. Это поспособствует не только развитию, но и популяризации российской науки.

«Новые федеральные государственные требования, при нашем участии в их разработке, должны дать возможность реализовывать программы аспирантуры несколькими научными, образовательными организациями. Это повысит интерес молодежи к научной деятельности», – отметила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. 

Кроме того, для исследовательской работы аспирантов важно сотрудничество с индустриальными партнерами. Апробация научных результатов тоже должна стать обязательным элементом новой модели аспирантуры. Это отвечает не только потребностям науки, но также промышленности и производства. 

«Для начинающих ученых очень важно видеть практическое воплощение своих идей. Это вдохновляет на дальнейшие исследования, - подтверждает аспирант СамГТУ Семен Безгинов. – Иногда научная мысль не находит подтверждения на практике, вскрываются подводные камни. Приходится совершенствовать подход, искать пути решения. Только так – в процессе непрерывного эксперимента – можно получить действительно полезную и эффективную  разработку. И здорово, что вуз дает такую возможность – пробовать идеи на реальном производстве».

Для развития науки и научного потенциала молодых ученых немаловажную роль играет более гибкая регламентация работы аспирантуры, которую обеспечат изменения в законодательстве.

 «С 2012 года почти в полтора раза сократилось количество научных организаций, которые готовят аспирантов. Причем это произошло в том числе за счет организаций, где проводятся значимые научные исследования.  Жесткие требования, установленные федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), зачастую неприменимы к научным организациям. Двойная регламентация аспирантуры через лицензирование и аккредитацию сыграла плохую роль», — отметила Елена Шмелева.

Напомним, с 1 сентября вступили в силу изменения в закон «Об образовании», в соответствии с которыми программы аспирантуры не будут больше проходить аккредитацию, вместо ФГОС разрабатываются федеральные государственные требования (ФГТ). 

Елена Шмелева подчеркнула, что принципиально важно, чтобы новые федеральные требования были подготовлены при участии научного сообщества. «Необходимо провести широкое обсуждение, чтобы эти требования соответствовали задачам в том числе научной и академической мобильности», — подчеркнула руководитель «Сириуса».

Требуют изменений и подходы к аттестации аспиранта, считает Шмелева. Кроме привычных кандидатских экзаменов программы аспирантуры должны предполагать проведение регулярной научной аттестации, цель которой — контроль за выполнением индивидуального плана научной работы.

Также Елена Шмелева подняла больной для ученых вопрос бюрократической нагрузки на них. Зачастую вместо того, чтобы заниматься исследованиями, научные работники заполняют массу документов – от заявок до отчетов. 

Этому способствует и порядок проведения конкурсов на научные исследования. По существующим правилам деньги на исследования поступают под конец года. При этом отчитаться за них нужно также до конца текущего года – это снижает эффективность основной деятельности ученых.

«В таких условиях ученым в сжатые сроки приходится выполнять и исследовательскую работу, и огромную бумажную работу для отчетов. Так быть не должно. Они должны заниматься исследовательской работой, а не бюрократической, да еще и в спешке», – заявила член Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

Нельзя допускать, чтобы по итогам проведенных исследований ученых наказывали за формальные недочеты в сопроводительных документах. Науку и прогресс не должны «останавливать» бумажки.

Теги: молодые ученые наука

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