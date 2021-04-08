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У НОЦ «Инженерия будущего» новые партнёры!

8 апреля 2021 09:44
126
У НОЦ Инженерия будущего новые партнёры!

В ходе совместного заседания Совета и Исполкома регионального отделения Ассоциации юристов России было заключено соглашение с управляющей компанией «Инженерии будущего».

Это стало логичным продолжением недавнего выступления Ольги Михеевой, советника Губернатора Самарской области, генерального директора управляющей компании Инженерии будущего и лауреата премии «Юрист года – 2020» на форуме «Биометрия и право». Речь шла о современных технологиях, искусственном интеллекте… и о сотрудничестве с лучшими юристами региона. 

С гордостью можем сообщить – у Центра появились новые партнёры.  Работа будет вестись по нескольким направлениям: 

  • комплекс правовых тем, относящихся к аэрокосмической сфере (создание Центра коммерческого космоса и Центра экспериментов в космосе);
  • правовая проработка вопросов деятельности Ассоциации научно-образовательных центров мирового уровня и методологического клуба под лидерством Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
  • разработка нормативно-правового регулирования детско-юношеского научно-образовательного центра НОЦ-юниор;
  • проект по «наставничеству» для заинтересованной молодежи (в роли наставников выступят представители индустриальных партнеров и академическое сообщество), что позволит молодым изобретателям участвовать в учебных запусках и наблюдать за поведением материалов в космосе;
  • проработка вопроса организации совместно с ГК «Роскосмос» конкурса для учащихся школ и вузов по отбору наиболее интересных предложений молодежи по космическим экспериментам.

"Планов у нас много, и мы их обязательно реализуем!", - гарантирует НОЦ.

Всеми членами самарского отделения Ассоциации юристов была единогласно поддержана инициатива по созданию при Ассоциации комитета, который станет юридической платформой для решения всех правовых задач в рамках работы «Инженерии будущего». 

Также в планах привлечь к совместной работе коллег из ассоциаций юристов в регионах – участниках нашего НОЦ (Ульяновская, Пензенская, Тамбовская области и Республика Мордовия). 

"Уверены, наше сотрудничество будет продуктивным и взаимовыгодным!", - считает НОЦ.

После мероприятия Шевцов Юрий Михайлович - Председатель Совета «Ассоциация юристов России» Самарской области, заместитель председателя Самарской Губернской Думы предоставил свой эксклюзивный комментарий. 

Юрий Шевцов о подписании соглашения между «АЮР» и «Инженерией будущего»:

 

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