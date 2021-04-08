У НОЦ «Инженерия будущего» новые партнёры!

В ходе совместного заседания Совета и Исполкома регионального отделения Ассоциации юристов России было заключено соглашение с управляющей компанией «Инженерии будущего».
Это стало логичным продолжением недавнего выступления Ольги Михеевой, советника Губернатора Самарской области, генерального директора управляющей компании Инженерии будущего и лауреата премии «Юрист года – 2020» на форуме «Биометрия и право». Речь шла о современных технологиях, искусственном интеллекте… и о сотрудничестве с лучшими юристами региона.
С гордостью можем сообщить – у Центра появились новые партнёры. Работа будет вестись по нескольким направлениям:
"Планов у нас много, и мы их обязательно реализуем!", - гарантирует НОЦ.
Всеми членами самарского отделения Ассоциации юристов была единогласно поддержана инициатива по созданию при Ассоциации комитета, который станет юридической платформой для решения всех правовых задач в рамках работы «Инженерии будущего».
Также в планах привлечь к совместной работе коллег из ассоциаций юристов в регионах – участниках нашего НОЦ (Ульяновская, Пензенская, Тамбовская области и Республика Мордовия).
"Уверены, наше сотрудничество будет продуктивным и взаимовыгодным!", - считает НОЦ.
После мероприятия Шевцов Юрий Михайлович - Председатель Совета «Ассоциация юристов России» Самарской области, заместитель председателя Самарской Губернской Думы предоставил свой эксклюзивный комментарий.
Юрий Шевцов о подписании соглашения между «АЮР» и «Инженерией будущего»: