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У ЕГЭ может поменяться формат

17 марта 2021 15:16
70
У ЕГЭ может поменяться формат

Формат сдачи ЕГЭ в следующем году может измениться, решение будет принято по итогам проведения экзамена в текущем, – заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он подчеркнул, что к упрощенному формату ЕГЭ пришлось прибегнуть только в 2020 и 2021 году – чтобы сократить количество экзаменов и их участников, снизить потоки, чтобы минимизировать распространение инфекции.

Основной период ЕГЭ в текущем году пройдет с 31 мая по 2 июля. ЕГЭ в 2021 году, так же, как и в 2020-м, сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы, передает Радио Маяк.

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Комментарии

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