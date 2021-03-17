У ЕГЭ может поменяться формат

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Формат сдачи ЕГЭ в следующем году может измениться, решение будет принято по итогам проведения экзамена в текущем, – заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он подчеркнул, что к упрощенному формату ЕГЭ пришлось прибегнуть только в 2020 и 2021 году – чтобы сократить количество экзаменов и их участников, снизить потоки, чтобы минимизировать распространение инфекции.

Основной период ЕГЭ в текущем году пройдет с 31 мая по 2 июля. ЕГЭ в 2021 году, так же, как и в 2020-м, сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы, передает Радио Маяк.