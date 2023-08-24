Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области объявил старт второй волны конкурсного отбора площадо

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22 августа Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области объявил старт второй волны конкурсного отбора площадок, на базе которых пройдут очные профессиональные пробы участников проекта «Билет в будущее».

Предварительный квалификационный отбор (далее – ПКО) является ключевым этапом проекта «Билет в будущее», предшествующим проведению профессиональных проб.

В отборе могут принять участие колледжи, техникумы, учреждения дополнительного образования и ВУЗы области. Кроме того, партнерами проекта могут стать промышленные предприятия, производственные компании и представители высокотехнологичного бизнеса.

Критерии отбора: опыт участия в профориентационных мероприятиях (в том числе в рамках проектов «Молодые профессионалы», «Профессионалы» и т.д.), наличие разработанных программ профессиональных проб, инфраструктура, кадровый потенциал.

Посещение профессиональных проб станет частью реализации профессионального минимума, который активно вводится во все общеобразовательные учреждения страны. Школьники погрузятся в практическую деятельность, попробуют выполнить интересные задания под руководством опытных наставников из числа педагогов и мастеров производственного обучения.

Отличительной особенностью является ориентация профессиональных направлений и рекомендованных для проведения проб на реальный запрос сектора экономики региона.

В прошлых сезонах проекта профессиональные пробы проводились на базе более чем 40-ти организаций и учреждений, а школьники смогли попробовать себя в качестве видеомонтажеров, сценаристов, операторов беспилотных летательных аппаратов, психологов, сварщиков, специалистов 3D-моделирования.

Предварительно Центр провел вебинар, на котором коллеги рассмотрели порядок и форму проведения ПКО. Таким образом, партнеры проекта получили полное представление о требованиях и процессе отбора. Это позволит им грамотно подготовиться и продемонстрировать свои профессиональные навыки перед командой экспертов.