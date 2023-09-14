«Труд Крут»: самарские бойцы студенческих отрядов отправятся на «Кузницу кадров»

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С 18 по 20 сентября на базе Молодежного центра «Лесная сказка» пройдет VIII образовательная смена «Труд Крут» Школы молодежного актива «Кузница кадров» для бойцов Студенческих отрядов Самарской области.

В смене примут участие около 250 активистов движения. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе ФГАИС «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/event/135313.

В рамках выезда бойцы Студенческих отрядов Самарской области обучатся эффективным методам работы в движении, а также повысят свои компетенции и знания в данной сфере и самоуправления.

«На выезде соберутся самые активные бойцы студотрядов Самарской области, которые за три дня смогут не только сплотиться, но и приобрести новые знакомства, а также получить мотивацию для развития движения и воплощения разработанных идей в жизнь. Уверены, что работа будет плодотворной, и точно знаем, что Труд – Крут», – отметила руководитель смены «Труд Крут» Анна Труханова.

На протяжении трех дней участников будет ждать насыщенная программа: лекции и мастер-классы от экспертов по развитию надпрофессиональных навыков, управленческих компетенций, лидерских качеств, разбор и решение кейсов, а также разработка проектов, направленных на развитие студенческих отрядов в образовательных организациях региона.

Напомним, что на сегодняшний день уже состоялось семь выездов Школы молодежного актива «Кузница кадров». В августе прошли смены для школьников, которые проводились совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение Первых», в сентябре в Молодежном центре «Лесная сказка» встретились студенты вузов, колледжей и техникумов Самарской области, работающая молодежь, представители молодежных совещательных структур.

Школа молодёжного актива «Кузница кадров» является частью программы комплексного развития молодежи Самарской области «Регион для молодых». Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).