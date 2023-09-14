Я нашел ошибку
Главные новости:
Кононенко с Чубом проведут на станции год, О'Хара – полгода.
Госкомиссия разрешила Кононенко, Чубу и О'Харе полет на "Союзе МС-24"
Стать участниками могут председатели советов МКД, чьи жители имеют прямые договоры с АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Начат прием заявок на участие в конкурсе «Старший по дому – надежный партнер» от «ЭнергосбыТ Плюс»
Продолжается прием заявок на конкурс молодежных проектов «Росмолодежь.Гранты 2 сезон».
Молодые жители Самарской области могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию своего проекта
В логистическом парке Новосемейкино идет активное строительство одного из крупнейших в стране распределительного центра маркетплейса Wildberries.
Крупный логистический центр онлайн-ритейлера запустят в Самарской области до конца 2023 года
В Самаре провели познавательное мероприятие для воспитанников школы-интерната.
Сотрудники МЧС СО проводят уроки безопасности в специализированных учебных заведениях
С 18 по 22 сентября 2023 года состоится кинофестиваль, который объединяет сценаристов, операторов, режиссеров России и других стран.
В Самаре пройдет XVI Международный кинофестиваль «Соль земли»
В смене примут участие около 250 активистов движения.
«Труд Крут»: самарские бойцы студенческих отрядов отправятся на «Кузницу кадров»
Они поборются за трофей в пляжном регби.
Самарские регбисты отправились на международный турнир
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.98
1.28
EUR 103.11
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Труд Крут»: самарские бойцы студенческих отрядов отправятся на «Кузницу кадров»

14 сентября 2023 15:54
99
В смене примут участие около 250 активистов движения.

С 18 по 20 сентября на базе Молодежного центра «Лесная сказка» пройдет VIII образовательная смена «Труд Крут» Школы молодежного актива «Кузница кадров» для бойцов Студенческих отрядов Самарской области.

В смене примут участие около 250 активистов движения. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе ФГАИС «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/event/135313.

В рамках выезда бойцы Студенческих отрядов Самарской области обучатся эффективным методам работы в движении, а также повысят свои компетенции и знания в данной сфере и самоуправления.

«На выезде соберутся самые активные бойцы студотрядов Самарской области, которые за три дня смогут не только сплотиться, но и приобрести новые знакомства, а также получить мотивацию для развития движения и воплощения разработанных идей в жизнь. Уверены, что работа будет плодотворной, и точно знаем, что Труд – Крут», – отметила руководитель смены «Труд Крут» Анна Труханова.

На протяжении трех дней участников будет ждать насыщенная программа: лекции и мастер-классы от экспертов по развитию надпрофессиональных навыков, управленческих компетенций, лидерских качеств, разбор и решение кейсов, а также разработка проектов, направленных на развитие студенческих отрядов в образовательных организациях региона.

Напомним, что на сегодняшний день уже состоялось семь выездов Школы молодежного актива «Кузница кадров». В августе прошли смены для школьников, которые проводились совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение Первых», в сентябре в Молодежном центре «Лесная сказка» встретились студенты вузов, колледжей и техникумов Самарской области, работающая молодежь, представители молодежных совещательных структур.

Школа молодёжного актива «Кузница кадров» является частью программы комплексного развития молодежи Самарской области «Регион для молодых». Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
14 сентября 2023  12:47
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
732
Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары
14 сентября 2023  12:01
Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары
311
с 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон
14 сентября 2023  10:15
С 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон
317
Всего в финал вышли восемь городов – Самара среди них!
13 сентября 2023  17:28
Самара поборется с другими городами России за звание «Культурной столицы года»
430
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
13 сентября 2023  12:47
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
323
Весь список