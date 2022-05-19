Трансляции марафона «Новые горизонты» собрали более 70 млн просмотров

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В России продолжается федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» — масштабное мероприятие Российского общества «Знание».

В рамках марафона работают пять дискуссионных площадок, на которых с аудиторией уже пообщались пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, заместители председателя правительства РФ Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и многие другие известные эксперты, общественники.

Обсуждали темы патриотизма, добровольчества, финансовый суверенитет страны, достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, развитие онлайн-торговли, импортозамещение, вызовы и тренды мировой экономики.

Ярким событием в программе марафона «Новые горизонты» в Москве на ВДНХ стал финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Это новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9–11-х классов и 1–2-х курсов средних специальных учебных заведений, направленные на всестороннее развитие личности. Игры организованы Российским обществом «Знание» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

С программой марафона можно ознакомиться на сайте мероприятия marathon.znanierussia.ru. Онлайн-трансляции с площадок марафона могут увидеть все желающие на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществе ВКонтакте и на ресурсах партнеров.

Следите за новостями марафона в телеграм-канале пресс-службы Российского общества «Знание» https://t.me/znaniemedia.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС