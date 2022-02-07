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Традиционные февральские каникулы первоклассников начались на неделю раньше, их перенесли с 14 на 7 февраля. Это связано с высокой заболеваемостью детей сезонными ОРВИ и COVID-19. По этой же причине ученики 5-8 и 10 классов самарских школ перешли на дистанционный формат обучения. Он продлится в течение двух недель.

И если дистанционка предполагает полноценный учебный процесс, то каникулы – время для отдыха. Самарские педагоги рассказали, как организовать детям свободные от учебы дни, чтобы провести время с пользой.

«Ребенку, безусловно, нужно обеспечить качественный, активный отдых, - объясняет психолог частного общеобразовательного учреждения Лицей№1 «Спутник», классный руководитель 7 класса, старший преподаватель кафедры общей психологии и психологии развития психологического факультета Самарского университета Евгения Бродина. -Сначала посоветуйтесь с классным руководителем, возможно, будут индивидуальные рекомендации. И эти рекомендации легко выполнить, если перевести их в игровую плоскость. Например, учитель рекомендует повторить состав числа или чтение, в этом случае можно все выполнить, но в другой форме. Не нужно усаживать ребенка, чтобы повторение напоминало учебный процесс или то, как вы делаете домашнее задание. Считайте, пока едете на тренировку, пока гуляете, пока смотрите в окно: сколько машин припарковано? Сколько автобусов тебе попалось навстречу, а сколько легковых, а сколько всего? Попросите ребенка написать список покупок, список предстоящих дел, записать главные события дня и т.д. А чтение я всегда рекомендую сделать доброй традицией - читать друг другу перед сном. Многие мамы опасаются комиксов, но комиксы в удовольствие - это тоже чтение. Тем более, что столько всего можно обсудить, разглядывая картинки. Уметь пересказывать тоже важный навык. Самое главное, что ребенок по окончанию каникул должен почувствовать, что переключился, что наполнение учебных будней отличается от наполнения каникулярных».

«Надо, чтобы каникулы отличались от обыкновенных будней, - соглашается учитель начальных классов МБОУ «Школа №34 им. Е.А. Зубчанинова Светлана Тимофеева. - Родители вместе с ребенком должны чувствовать, что это замечательная и веселая пора. Составьте красивое расписание, напишите, куда поехать и что делать дома. Пусть каждый день будет насыщен чем-то новым и необычным. Даже если нет желания выходить из дома, устройте полноценный отдых и найдите интересные совместные занятия. Например, утро посвятите приготовлению вкусного завтрака, а потом организуйте совместный просмотр любимых мультфильмов. Ребенок не должен провести каникулы на диване, но и каждый день заниматься уроками, повторять пройденное в школе тоже не стоит. Полноценный отдых способен дать намного больше, чем постоянные занятия. Если вы боитесь, что ребенок дома будет прикован к телевизору или планшету, установите время, которое можно отвести на любимые мультфильмы. Увеличьте его по сравнению с обыкновенным будним днем совсем чуть-чуть, на 20-30 минут. Каникулы все-таки должны чувствоваться».

По мнению специалистов, полезно переключить ребенка и «пространственно», если есть такая возможность. Если ребенок здоров, можно поехать к бабушке, за город, в другой город. «Есть дети, которые наоборот очень хотят побыть дома, даже не соглашаются погулять, - рассказывает Евгения Бродина. - Договоритесь, чтобы такая возможность у ребенка тоже была. Пусть он просто наиграется в свои игрушки дома».

Режим дня должен практически повторить режим, к которому ребенок привык в учебное время. Не обязательно поднимать слишком рано, но и спать до обеда не нужно. Важно сохранить время отхода ко сну, чтобы ребенок не перевозбуждался к вечеру. Может быть, оставить полчаса на то, чтобы почитать или поговорить перед сном. Важен не только сон, но и режим питания, иначе трудно будет возвращаться, например, к завтраку. И ребенок в школе до обеда будет голодным и вялым.

«Мы понимаем, что не все родители могут себе позволить взять неделю отпуска на время школьных каникул, - говорит Светлана Тимофеева. - Ребенок останется с бабушками, дедушками, родственниками и нянями. В этом нет ничего страшного, у каждого свои обстоятельства, и родительская работа тоже очень важна. Сделайте так, чтобы ребенок почувствовал каникулы, даже если вы не сможете провести с ним целый день. Запланируйте на вечера какие-нибудь совместные мероприятия, которые в обычные учебные дни вы не успеваете делать. Например, сходите после работы в кино, музей или кафе. Или устройте дома ужин по случаю каникул».

Если ребенок до этого никогда не оставался один дома, то не время его сейчас к этому приучать. Это может оказаться стрессом, даже если ребенок говорит, что он готов. То же касается недельных лагерей с ночевкой и всего нового продолжительного опыта, которого не было раньше.