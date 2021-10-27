Тольяттинский студент примет участие в финале XIII Международной олимпиады «IT-Планета 2020/21»

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С 12 по 15 ноября 2021 г. состоится финал XIII Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/21» (world-it-planet.org) – одного из самых масштабных ИТ-соревнований в России, которое направлено на сближение образовательных институтов и бизнес-структур России и стран СНГ с целью повышения качества образования.

Самарскую область в финале соревнований будет представлять студент Тольяттинского госуниверситета Вячеслав Борисов.

Всего к участию в итоговом этапе олимпиады приглашены более 400 студентов и молодых дипломированных специалистов из 160 учебных заведений России и стран СНГ, показавших лучшие результаты в отборочных онлайн-этапах. В общей сложности в 13-м сезоне олимпиады приняли участие более 17 500 участников.

В этом году финал олимпиады пройдёт в онлайн-формате, что в текущих эпидемиологических условиях обеспечит участие максимального количества финалистов. Благодаря онлайн-трансляции все желающие смогут наблюдать за защитой лучших проектов, принять участие в образовательной программе от специалистов ведущих российских и международных ИКТ-компаний и дополнительных активностях в рамках финала. Участие бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие и получить более подробную информацию о финале можно по ссылке final.world-it-planet.org.

15 ноября состоится торжественная церемония награждения, где будут объявлены имена победителей и названы учебные заведения, студенты которых достигли выдающихся результатов в рамках XIII сезона Олимпиады. Победители финала получат не только заслуженные награды, но и возможность консультационной поддержки от экспертов и помощи в продвижении проектов, а также предложений по прохождению стажировок и трудоустройству.

По итогам финальных испытаний будут определены победители среди учебных заведений среднего и высшего профессионального образования по каждому федеральному округу РФ и стране, представители которых прошли в финал соревнований.

В финале участники будут соревноваться за первенство в конкурсах по таким актуальным направлениям как робототехника, программирование, сетевые технологии, веб-дизайн, разработка мобильных приложений, 3D-моделирование, базы данных, data science, искусственный интеллект, виртуальная реальность. Финалистам предстоит дистанционно выполнять итоговые задания с применением системы прокторинга, а также в формате видеоконференций защищать свои проекты, разработанные в рамках отборочных этапов. Большинство испытаний предлагают участникам попрактиковаться в решении реальных возникающих технических задач, однако некоторые позволяют выйти за пределы привычных ситуаций. Например, участники финального этапа конкурса «Миссия: МАРС» будут демонстрировать проекты систем, которые могли бы помочь будущим колонизаторам Марса планировать застройку и использование поверхности Красной планеты.

Олимпиада «IT-Планета» — это возможность для студентов, а также молодых дипломированных специалистов проявить себя в сфере информационных и инновационных технологий, обменяться опытом с высококлассными специалистами, трудоустроиться или пройти производственную практику в ведущих компаниях, а также попасть в базу перспективных ИТ-специалистов. Олимпиада проходит на платформе инновационных соревнований Braim (braim.org), которая объединяет студентов, разработчиков и стартапы с ведущими брендами.

Председатель правления АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» (организатор олимпиады) Сергей Шалашный отметил: «Главной задачей олимпиады является создание возможностей самореализации и профессионального роста для молодёжи. За 13 лет проведения мероприятия тысячи молодых специалистов смогли найти и развить свой профессиональный путь благодаря практической ориентированности олимпиадных заданий, тесного контакта с экспертами и карьерных возможностей для участников соревнований».

Фото: правительство СО