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Тольяттинский госуниверситет (ТГУ) по результатам 2020 года признан лучшим по динамике развития среди опорных вузов России

21 декабря 2021 09:37
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Тольяттинский госуниверситет (ТГУ) по результатам 2020 года признан лучшим по динамике развития среди опорных вузов России

Среди 33 университетов он с большим отрывом занял первое место. На 15-м месте в рейтинге - Самарский государственный технический университет.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, в 2021 году программа опорных университетов заканчивается, ее сменяет программа господдержки и развития университетов «Приоритет 2030». Цель – к 2030 году сформировать в нашей стране более 100 современных университетов-лидеров. По задумке они должны будут стать центрами научно-технологического и социально-экономического развития страны. От Самарской области в проекте будут участвовать два университета – Тольяттинский государственный и Самарский государственный технический университет.

Так что папы и мамы, не спешите расставаться со своим ребенком и отправлять его грызть гранит науки за тридевять земель. У нас и «гранит науки» получше, да и грызть его любимое чадо будет под присмотром.

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