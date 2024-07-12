Тольяттиазот заключил соглашение о сотрудничестве с СамГТУ

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«Тольяттиазот» заключил соглашение о сотрудничестве с Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ). На базе вуза стартует программа целевого обучения «ProТОАЗ», которая позволит студентам получить ряд преимуществ в процессе получения высшего образования.

Стипендиальная программа предполагает бонусную систему для абитуриентов, поступающих на кафедру «Газопереработка, водородные и специальные технологии». По итогам сессии Компания будет выплачивать студентам ежемесячную стипендию, а также предоставит возможность для прохождения практики и оплачиваемой стажировки. После окончания вуза гарантировано предоставление служебного жилья и трудоустройство в «Тольяттиазот».

ТОАЗ и СамГТУ успешно взаимодействуют на протяжении восьми лет. Студенты могут познакомиться с действующим производством на экскурсиях по предприятию и принять участие в профильных конференциях. Около 50% дипломных проектов выпускников вуза основывается на технологических процессах, действующих на промплощадке Компании.

После подписания соглашения были намечены планы по развитию как со стороны «Тольяттиазота», так и со стороны университета. Самые масштабные проекты — стажировка профессорско-преподавательского состава и обновление материально-технической базы кафедры.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО «ТОАЗ»:

География сотрудничества ТОАЗа с ведущими учебными заведениями области расширяется, пополняется список надежных партнеров. «Тольяттиазот» открыт для молодых специалистов и предоставляет им дополнительные возможности для развития. Будем рады, если свою карьеру студенты СамГТУ начнут строить в Компании, тем более что стипендиальная программа предоставляет для этого все возможности.

АО «ТОАЗ» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в Группу «Уралхим». Производственные активы Компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в городе Тольятти (Самарская область).

Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет около 38 000 человек.