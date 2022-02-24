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«Точки роста» помогают школьникам Борского района определиться с будущей профессией

24 февраля 2022 14:08
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В режиме реального времени школьники собрали и запрограммировали робота с плоско-параллельной кинематикой.

 В центре «Точка роста», открытом в сентябре 2021 года в школе села Заплавное Борского района Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области в рамках национального проекта «Образование», девятиклассники продемонстрировали родителям и педагогам чему научились на занятиях в лаборатории «Технологическая».

В режиме реального времени школьники собрали и запрограммировали робота с плоско-параллельной кинематикой. Мероприятие проводилось онлайн с использованием рекомендуемой Минпросвещения Российской Федерации защищённой платформы видеоконференцсвязи «Сферум», участниками стали педагоги-предметники и родители обучающихся.

«Мне интересны цифровые технологии, поэтому я планирую после окончания 9 класса поступать в учебное заведение, где изучают предметы этого направления. Сейчас IT-специалист очень востребованная специальность», – рассказывает будущий выпускник школы села Заплавное Борского района Сергей Ерицев.

После открытия центра цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей школа стала местом притяжения учеников и во внеурочное время. В нем проводятся социокультурные мероприятия не только для ребят, но и для их родителей. Последние отмечают, что будущим выпускникам «Точка роста» помогает определиться с профессией и подготовиться к ней.

«Мой сын выпускник 9 класса планирует поступать в учебное заведение, связанное с IT-технологиями, поэтому мы выбрали в качестве дополнительного предмета ОГЭ предмет «Информатику». Мы считаем, что эти занятия будут полезны моему сыну и другим ребятам, которые планируют учиться по специальностям технической направленности», – пояснила Елена Ерицева

В сентябре 2021 года центры «Точка роста» были созданы в 5 школах Юго-Восточного образовательного округа Самарской области. По словам педагогов, они позволили проводить занятия по информатике на совершенно новом уровне, выстроить каждый урок так, чтобы всем было интересно, спровоцировать ребят на творчество, разжечь в них желание экспериментировать, формулировать и проверять гипотезы.

«Сейчас детей уже не интересуют простые понятия и знания строения компьютера. Огромным преимуществом стало то, что дети изучают предметы на новом учебном оборудовании. Прошло совсем немного времени с открытия центра «Точка роста» в нашей школе, а он уже стал важнейшим звеном, в котором интересно участвовать и взрослым, и детям», – поделилась учитель информатики Альфия Увалиева.

Педагог лаборатории «Физическая» Динара Зайдуллина озвучила своё мнение: «Центр «Точка роста» – бесценный ресурс формирования современных цифровых компетенций как у обучающихся, так и у педагогов. По нашему мнению, профессию учителя можно сравнить с птицей Феникс – символом вечного обновления. «Точка роста» очень помогает повышать своё педагогическое мастерство, совершенствовать себя».

Центры «Точка роста» стали создаваться в сельских школах Самарской области в 2019 году в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Всего за три года они были открыты в 151 школе региона. Развитие творческого потенциала учеников – часть стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова на основе предложений, озвученных жителями региона. В этом году «Точки роста» появятся еще в 63 общеобразовательных организациях губернии. А это значит, что тысячи ребят получат возможность осваивать школьную программу на совершенно новом уровне, воплощать в жизнь самые смелые идеи.

 

Фото:   правительство СО

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