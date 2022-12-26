Терапевтический эффект от классики предлагают оценить школьникам из Самарской области

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Фонд «Живая классика» вместе с психологами разработали мобильное приложение «терапевтического» подбора книг для детей и подростков. Программа подберет произведение, где главный герой похож на ребёнка, переживает такие же проблемы и благополучно преодолевает их. Программу для сотовых можно скачать в Play Market и AppStore абсолютно бесплатно.

Приложение по подбору литературы для детей и подростков «Живая классика» за 2 минуты найдёт подростку произведение, герой которого похож на него. Книга поможет принять решение в сложной ситуации, снять внутреннее напряжение, расширить читательский кругозор и найти ответы на экзистенциальные вопросы. Тест не собирает личные данные пользователей, ему не нужно рассказывать про себя все тайны - нужно придумать героя, о котором было бы интересно прочитать. Понравившиеся произведения точно не потеряются – их можно будет добавить в раздел «Мои книги». Сейчас в базу приложения уже входит более 400 книг, их количество планируют постоянно пополнять лучшими произведениями для детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет, которые отобрали эксперты (литературоведы, критики, психологи). В перспективе приложение планируют адаптировать и для взрослых читателей. На данный момент в рунете нет таких постоянно обновляемых независимых экспертных приложений.

Пул произведений планируют обновлять каждые полгода. Психологические маршруты, которых уже более 100, и персонажи, которых сейчас 60, тоже будут добавляться.

Перед запуском приложения тест прошло более 500 подростков.

Фонд «Живая классика» занимается вопросами поддержки чтения уже более 10 лет и работает с подростками во всех регионах страны, а также в 80 странах мира. Каждый год в программах фонда участвует более 2,5 миллионов школьников. Проблемы, с которыми ежегодно сталкиваются подростки при выборе книг, специалистам фонда хорошо известны:

- некому посоветовать (родители и друзья сами часто плохо знакомы с

такими книгами)

- поиск рекомендательных подборок требует сил, времени и не гарантирует

результат

- легкодоступный аудиовизуальный контент переключает внимание

подростков на себя

Приложение по подбору литературы для детей и подростков «Живая классика» подскажет, как решить эти проблемы. Проект помог реализовать Фонд культурных инициатив.

Приложение по подбору литературы для детей и подростков «Живая классика» для Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.youngreaders

Приложение по подбору литературы для детей и подростков «Живая классика» для iOS:

https://apps.apple.com/tr/app/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/id1630201085