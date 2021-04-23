Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»

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В Самаре с 20 по 24 апреля проходит стратегическая сессия по разработке дорожной карты реализации программы деятельности НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». 22 апреля в ней принял участие директор ГАУ «ЦИК СО» управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

Научно-образовательный центр «Инженерия будущего» был создан в мае 2019 года по поручению Дмитрия Азарова и стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий целого ряда регионов страны: Самарской, Пензенской, Тамбовской и Ульяновской областей, Республики Мордовия.

Цель НОЦ – кооперация науки, образования и бизнеса для создания востребованных коммерческих проектов мирового уровня и развития кадрового потенциала для решения крупных научно-технологических задач.

Деятельность центра сосредоточена на развитии пяти направлений, среди которых двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций, включая хайтек-медицину и цифровое сельское хозяйство.

За полтора года деятельности НОЦ «Инженерия будущего» наладил сотрудничество с индустриальными партнерами, среди которых ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД». Участниками НОЦ стали 50 организаций, в том числе образовательные, научные организации и бизнес-структуры.

В декабре 2020 года НОЦ «Инженерия будущего» вошел в пятерку победителей федерального конкурса на предоставление грантов федерального бюджета и получил статус мирового уровня.

«Сегодня в условиях непростой экономической ситуации мы уверены, что НОЦ станет лучшим инструментом в спектре мер по обеспечению выхода нашей экономики на новый уровень», – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Выступая на стратегической сессии, руководитель технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко рассказал о потенциально возможных мерах финансовой поддержки регионального и федерального уровней, которые находятся в зоне ответственности управляющей компании технопарка ГАУ «ЦИК СО», а также представил текущий формат работы технопарка по линии поддержки и развития технологических инновационных проектов.

Отвечая на вопросы слушателей после доклада, Александр Витальевич отметил:

– Инноватика должна стать всепроникающей материей, которая скрепляет различные отрасли и становится своеобразным столбовым элементом устойчивой системы развития.

Встраиваясь в планы НОЦ, мы готовы привнести компетенции, в которых мы сильны – например, в сфере инжиниринга. На базе технопарка «Жигулевская долина» действует Региональный центр инжиниринга с уникальным оборудованием и высококлассными специалистами, готовыми решать самые сложные инжиниринговые задачи.

Директор ГАУ «ЦИК СО» отметил, что НОЦ является перспективным направлением развития, в том числе благодаря коллаборации университетов и бизнес-структур:

– В развитии инноватики крайне важны фундаментальность и рациональность. Это, с одной стороны, университеты со своей научной базой. С другой – бизнес, ведь именно он является основным «заказчиком и потребителем» инноватики. Поэтому столь важно привлечение предпринимательских структур, с их опытом и наработанными практиками, к экспертизе проектов, к «форматированию» инновационных идей. Инноватика должна быть интегрирована в жизнь. Именно такое партнерство дает возможность реализовать новации в нашем стремительно изменяющемся мире.

Стратегическая сессия по разработке дорожной карты реализации программы деятельности НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» продлится до 24 апреля в офлайн- и онлайн-формате.