Студенты СамГТУ вышли в полуфинал чемпионата CASE-IN

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Стали известны результаты регионального отборочного этапа Международного инженерного чемпионата CASE-IN, организованного центром инженерного предпринимательства и инноватики Политеха. Приглашения в полуфинал турнира получили две команды студентов электротехнического факультета нашего вуза.

За выход в следующий этап соревнований по направлению «Электроэнергетика» на площадке Политеха сразились шесть команд. Участники решали инженерные кейсы, подготовленные партнерами чемпионата – компаниями топливно-энергетического комплекса. По итогом защиты разработанных проектов экспертная комиссия определяла победителей.

Первое место в отборочных соревнованиях заняла команда «Электроквартет» в составе Влады Зюзько, Алисы Ласточкиной, Татьяны Мигуновой и Яны Наумовой. Вторым стал коллектив «Замыканий нет» – Валерий Зайцев, Олег Самохин и Анастасия Шпурик. Наконец, третье место эксперты присудили Дмитрию Ефимову, Сергею Канафину и Александру Тезикову (команда «Огни Святого Эльма»).

По решению жюри команды «Электроквартет» и «Замыканий нет» представят родной университет в полуфинале чемпионата CASE-IN.

На площадке Политеха пройдут еще два отборочных этапа соревнований. Участники направления «Проектный инжиниринг» поборются за выход в полуфинал 5 апреля, а представители секции «Нефтегазовое дело» встретятся 6 апреля.

Фото: СамГТУ