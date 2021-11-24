Студенты СамГТУ разработали чат-бот для поиска объявлений по фудшерингу

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На площадке технопарка «Жигулевская долина» (Тольятти) завершилась преакселерационная программа Открытого университета Сколково «Навигатор инноватора». Ее участниками стали студенты, аспиранты и молодые ученые, работающие над технологическими проектами на начальном этапе развития. Присоединилась к проекту и команда студентов института автоматики и информационных технологий Самарского политеха (Самарский государственный технический университет, СамГТУ) в составе Павла Макеева, Ильи Марусина, Сергея Короблева и Романа Григорьева.

В течение нескольких дней участники посещали лекции, практикумы и мастер-классы, а также работали над развитием и продвижением своей инновационной идеи под руководством эксперта-наставника. Так, политеховцы выступили с проектом «GetFood – разработка системы чат-ботов для поиска объявлений по фудшерингу в социальных сетях». Созданный ребятами мультизадачный бот GetFood позволяет автоматизировать анализ информации в сообществах по фудшерингу (бесплатной раздаче излишков еды) в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram.

– Работу над этим проектом мы начали еще в прошлом году и даже выиграли с ним грант программы «УМНИК», – рассказал Павел Макеев. – На преакселераторе «Навигатор инноватора» мы смогли детально проработать нашу идею уже с точки зрения маркетинговых характеристик. Сначала нам предстояло определить и сегментировать целевую аудиторию продукта. Затем мы занимались созданием ценностного предложения, разработкой бизнес-модели. Наконец, учились грамотно презентовать свое инновационное решение потенциальным инвесторам.

По итогам работы на преакселераторе, а также финальных защит проектов перед экспертной комиссией команда Политеха заняла третье место. Все участники программы получили сертификаты от фонда «Сколково», передает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ