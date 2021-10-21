Студенты Самарской области попросили отправить их на удаленку

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Министерству просвещения РФ, Министерству образования Самарской области, а также ректорам крупнейших вузов направили петицию от самарских студентов.

В тексте обращения молодые люди просят полностью перевести их на онлайн-обучение, поскольку, по информации регионального министерства образования, в регионе ковидом болеют 2 500 обучающихся.

Также авторы петиции затронули тему вакцинации студентов.

— Привитые пока что отнюдь не составляют подавляющего большинства студентов, и даже вакцина не дает гарантированной защиты от заражения и его возможных последствий. То, что среди населения сильно недоверие к вакцинации, также является фактом, с которым приходится считаться, — говорится в обращении.

Авторы петиции говорят, что преподаватели и студенты уже успели приспособиться к онлайн-обучению и отказ от очных занятий не должен создать много трудностей.

При этом школьников Самары с 6-х по 10-е классы уже перевели на дистанционку. Онлайн-обучение ввели с 6 октября 2021 года. Несмотря на то, что многие родители выступали против удаленки, режим дистанционного обучения решили продлить, сообщает 63.ру.