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Студенты Самарской области могут подать заявки на конкурс «Студенческий стартап»

31 марта 2022 15:54
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До окончания приёма заявок на конкурс «Студенческий стартап» осталось менее двух недель, он продлится до 10:00, 11 апреля 2022 года.

Уже в этом году тысяча российских студентов смогут получить по 1 миллиону рублей. Такая возможность появилась у участников конкурса «Студенческий стартап», который проходит в рамках нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Конкурс, организованный Министерством образования и науки РФ совместно с Фондом содействия инновациям, проводится, в большей части, на средства, выделенные из федерального бюджета.

Основная задача конкурса - поддержать талантливую молодёжь. В конкурсе могут принять участие студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, которые готовы разработать на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований новый товар, изделие, технологию или услугу, имеющие потенциал коммерциализации. В дальнейшем учащийся вуза, получивший грант, должен будет зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт стартапа.

Отбор проектов будет проходить по семи тематическим направлениям: медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. Большая доля, а именно свыше 30% заявок, поступило по направлению цифровые технологии. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте конкурса: https://fasie.ru/studstartup/

«Мы видим, что конкурс вызывает большой интерес среди студентов. Каждый третий посетитель сайта начал заполнять заявку. При этом молодые люди представляют проекты по актуальным для Правительства направлениям – цифровизации и импортозамещению. - рассказал заместитель председателя Правительства РФ, Дмитрий Чернышенко.-  На сегодняшний день 32% заявок, поступивших на конкурс, связаны с развитием цифровых технологий. Ещё 21% – посвящены созданию новых приборов и производственных технологий».

В будущем Правительство расширит количество грантополучателей. В 2023 году планируется поддержать 1,5 тысячи студентов, а в 2024 году – около 2 тысяч учащихся вузов. До 2024 года из федерального бюджета на поддержку студенческих стартапов направят 4,5 миллиарда рублей. До окончания приёма заявок на конкурс «Студенческий стартап» осталось менее двух недель, он продлится до 10:00, 11 апреля 2022 года.

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