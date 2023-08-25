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Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне "Креатив на Волге"

25 августа 2023 11:17
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Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне "Креатив на Волге"

На территории самарского центра труда и отдыха «Станкозавод» завершился первый в области хакатон «Креатив на Волге». Мероприятие направлено на развитие творческих кластеров и креативных индустрий с целью повышения туристической привлекательности Самарского региона. В хакатоне приняли участие предприниматели, эксперты из разных сфер и студенты.

Работа велась по пяти трекам: туризм, концепт сувенирного магазина, внедрение IT в творческие объединения региона, развитие сообщества креативных кластеров области и образование в сфере предпринимательства. В командных соревнованиях участникам предстояло разработать решения для бизнес-кейса – из 25 команд лучшими были признаны пять, которые получили от организаторов гранты на развитие своих проектов в размере 50 тысяч рублей.

Организатор хакатона «Креатив на Волге» Екатерина Лисейчева отметила, что в России порядка 80 креативных кластеров - места, куда приезжают туристы и могут интересно проводить время. «Если брать трек «Туризм», то у нас есть задача - наравне с музеями и театрами сделать креативные кластеры», - сказала она.

В сборную команду NetShaper, ставшую одной из победительниц в треке «Туризм», вошли двое политеховцев – Полина Николаенко и Павел Коновалов. Ребята разработали концепцию сервиса-конструктора для построения маршрутов через креативные кластеры.

– Наш продукт поможет туристам открыть Самару по-новому, – рассказывает Полина Николаенко. – Я благодарна команде за креатив и за победу! Настоящая магия происходит тогда, когда люди с разными знаниями и интересами объединяются в одном месте. Теперь планируем участвовать в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Верю, что это далеко не конец истории и все идеи будут воплощены в жизнь.

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