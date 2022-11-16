Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»

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Студенты Самарского государственного технического университета (СамГТУ) принимают участие в V юбилейном молодежном Форуме «Наследие». Сейчас они работают над проектом реставрации и приспособления одного из самых узнаваемых памятников архитектуры и культуры Самары – исторического здания бывшей гостиницы «Националь». Здание, построенное в начале XX века, является неотъемлемой частью наследия купеческой Самары, почти полностью пустует уже долгие годы. Теперь молодым специалистам предстоит предложить собственные идеи реставрации и внедрения самостоятельно выбранного объекта в современную жизнь Самары с учетом запросов городского сообщества. Молодежный форум «Наследие» организуется Департаментом культурного наследия города Москвы и направлен на распространение знаний в сфере сохранения культурного наследия.

«Наша региональная конкурсная программа – неотъемлемая часть молодежного Форума «Наследие». Уже в четвертый раз она объединяет студентов, которые являются частью небезразличного городского сообщества, имеют проактивную позицию и с уважением относятся к исторической памяти своего региона. Мы очень рады видеть, что интерес к Форуму в российских городах с 2019 года только растет и надеемся, что проект сможет дать импульс развитию местных реставрационных школ. Участники конкурсной программы предлагают необычные, но востребованные идеи, которые могут быть взяты во внимание в реальных восстановительных работах. Желаю удачи всем участникам конкурса. Я уверен, что они смогут защитить свои проекты на достойном уровне», – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Региональный конкурс в рамках Форума «Наследие» проходит уже в четвертый раз. В этом году, помимо Самары, в нем примут участие девять российских городов-лидеров по количеству объектов культурного наследия: Челябинск, Владимир, Воронеж, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Саратов и Красноярск.

По результатам регионального конкурса три лучшие команды получат возможность попасть на очную защиту своих проектов, которая состоится в Москве в рамках деловой программы Форума «Наследие». Помимо защиты конкурсных проектов, на Форуме пройдут круглые столы с ведущими экспертами, а также представителями власти и СМИ. В завершающий день Форум откроет свои двери для всех желающих – будет подготовлена яркая фестивальная программа, включающая в себя лекции, мастер-классы, квизы, ярмарки вакансий и другие активности.