Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В регионе проводятся профилактические акции, направленные на выявление скрытых форм диабета, обучение методам обследования, правилам лечебного питания, физической активности.
На пресс-конференци в Самаре специалисты обсудили факторы риска и вопросы лечения сахарного диабета
Мероприятие состоится в ГКУ СО «Дом дружбы народов».
В Самаре состоится XXV чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Доступны билеты по Пушкинской карте.
Театр "Самарская площадь" - афиша на декабрь
Мероприятие прошло с целью предупреждения и пресечения террористической и экстремистской деятельности.
Полицейские  провели встречу со студентами "Самарского машиностроительного колледжа"
Почитателей вокального искусства приглашают насладиться исполнительским мастерством и интересным общением. 
В СОУНБ выступит художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора 
Проект объединяет графику Роберта Фалька и живопись Валентины Диффинэ-Кристи.
Самарский областной художественный музей представляет выставочный проект «Свет и воздух»
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается сильный снег с порывистым ветром, метель
Туристов привлекает аутентичность места. Вокруг почти ничего не напоминает о том, что ты находишься в XXI веке.
В «Богатырскую Слободу» едут не только из Самары и области, но и из других регионов России
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.31
-0.09
EUR 62.63
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»

16 ноября 2022 13:50
138
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»

Студенты Самарского государственного технического университета (СамГТУ) принимают участие в V юбилейном молодежном Форуме «Наследие». Сейчас они работают над проектом реставрации и приспособления одного из самых узнаваемых памятников архитектуры и культуры Самары – исторического здания бывшей гостиницы «Националь»Здание, построенное в начале XX века, является неотъемлемой частью наследия купеческой Самары, почти полностью пустует уже долгие годы. Теперь молодым специалистам предстоит предложить собственные идеи реставрации и внедрения самостоятельно выбранного объекта в современную жизнь Самары с учетом запросов городского сообщества. Молодежный форум «Наследие» организуется Департаментом культурного наследия города Москвы и направлен на распространение знаний в сфере сохранения культурного наследия.

«Наша региональная конкурсная программа – неотъемлемая часть молодежного Форума «Наследие». Уже в четвертый раз она объединяет студентов, которые являются частью небезразличного городского сообщества, имеют проактивную позицию и с уважением относятся к исторической памяти своего региона. Мы очень рады видеть, что интерес к Форуму в российских городах с 2019 года только растет и надеемся, что проект сможет дать импульс развитию местных реставрационных школ. Участники конкурсной программы предлагают необычные, но востребованные идеи, которые могут быть взяты во внимание в реальных восстановительных работах. Желаю удачи всем участникам конкурса. Я уверен, что они смогут защитить свои проекты на достойном уровне», – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Региональный конкурс в рамках Форума «Наследие» проходит уже в четвертый раз. В этом году, помимо Самары, в нем примут участие девять российских городов-лидеров по количеству объектов культурного наследия: Челябинск, Владимир, Воронеж, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Саратов и Красноярск.

По результатам регионального конкурса три лучшие команды получат возможность попасть на очную защиту своих проектов, которая состоится в Москве в рамках деловой программы Форума «Наследие». Помимо защиты конкурсных проектов, на Форуме пройдут круглые столы с ведущими экспертами, а также представителями власти и СМИ. В завершающий день Форум откроет свои двери для всех желающих – будет подготовлена яркая фестивальная программа, включающая в себя лекции, мастер-классы, квизы, ярмарки вакансий и другие активности.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
15 ноября 2022, 12:21
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
Всего на участие в двух конкурсах подали заявки 650 человек, из них бесплатную обучающую программу, как обязательное условие получения субсидии, прошли только 250... Предпринимательство
297
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
15 ноября 2022, 12:06
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
В этом году на участие в акции подано рекордное количество заявок – 695. Общество
362
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
15 ноября 2022, 11:55
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть внимательными и осторожными не только на проезжей части, но и на тротуарах, ввиду скользкого покрытия. Транспорт
336
В центре внимания
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
16 ноября 2022  13:50
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
131
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
15 ноября 2022  12:21
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
297
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
15 ноября 2022  12:06
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
363
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
15 ноября 2022  11:55
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
338
Заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
14 ноября 2022  17:39
Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Самарской области с Наманганской областью Республики Узбекистан
2766
Весь список