Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»

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Студенты Самарской области принимают участие в финале XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Проект реализуется Российским Союзом Молодежи в рамках платформы «Россия – страна возможностей». Финал проходит с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. Всего участие в мероприятии принимают 3500 студентов из 75 регионов России.

Самарскую область представляют 75 студентов из Самарского государственного технического университета, Поволжского государственного колледжа, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного медицинского университета, Тольяттинского государственного университета и Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка».

Студенты выступят в 7 направлениях: «Танцевальное» направление, «Вокальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Видео» и «Мода».

«Мы начали готовиться с февраля, планировали и придумывали номера. Сложно было после года перерыва Студвесны в Самаре в формате оффлайн снова вернуть тот заряд у студентов, что был раньше. Однако, несмотря на ограничения, у нас это получилось! Ожидаем победы в разных номинациях и море положительных эмоций и опыта!», – рассказала руководитель делегации Екатерина Мальцева.

«Фестиваль «Российская студенческая весна» всегда проходит в крупных студенческих регионах, жизнь которых в это время полностью преображается. Сегодня эпицентром творческой молодежи, ее энергии и креатива на несколько дней стал Нижний Новгород - город с 800-летней историей, глубокими образовательными традициями и абсолютно молодой душой. Нужно понимать, что сам фестиваль – это только вершина всероссийского творческого движения, в которое вовлечены практически все вузы страны. Участники Студвесны в большинстве своем учатся не на творческих специальностях – это математики, химики, историки, архитекторы или инженеры. Увлечение креативными практиками не только помогает им раскрыть творческий потенциал, но и обогащает их как специалистов, давая возможность взглянуть на свои профессиональные вопросы более объемно или под новым углом. Считается, что самореализация молодого человека состоит из успешности в профессии, создании семьи и реализации через разные формы творчества. «Российская студенческая весна» помогает решить эту важную задачу, предоставляя возможность для всех российских студентов реализовать себя и свой талант», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

В конкурсной программе Фестиваля 10 направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика», «Видео», «Арт». Новым направлением Фестиваля в 2021 году стал «Стрит-арт», в котором участникам предстоит в течение трех конкурсных дней воплотить в жизнь самые яркие и интересные граффити на стенах Нижнего Новгорода.

«Студвесна – самое массовое творческое молодежное событие в нашей стране. Российский Союз Молодежи с особой любовью и трепетом относится к фестивалю, который вот уже 29 лет объединяет талантливых студентов России. Студвесна – это узнаваемый и авторитетный бренд. Проект сформировался, повзрослел и уже осознанно обретает новые формы, шагает в ногу со временем и смело экспериментирует. Нас ждут в этом году рекордные 1184 творческих номера от самых талантливых студентов страны. Мы впервые объединили темы художественного и научного творчества, вышли за рамки очевидного и предлагаем вам вместе со Студвесной открывать для себя новые горизонты, осуществлять смелые мечты», – подчеркнул Член Общественной палаты Российской Федерации, Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.

В 2021 году Фестиваль проводится в рамках проведения в Российской Федерации Года науки и технологий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 года № 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий». В рамках Года науки и технологий в программу Фестиваля было включено еще одно новое направление – «Научный слэм».

Экспертами фестиваля в этом году выступают более 60 ведущих деятелей культуры и искусства России. Среди них хореограф, лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» Владимир Варнава; педагог и саунд-продюсер всех проектов «Фабрика Звезд» на 1-м канале и «Новая Фабрика Звезд» на канале МУЗ-ТВ Владимир Коробка и российский актёр, кинорежиссёр, хореограф Егор Дружинин и многие другие.

Трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены в официальном сообществах Российской студенческой весны (https://vk.com/studvesnarsm) и Российского Союза Молодежи (https://vk.com/rsmofficial).