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Студенты будут соревноваться в знании системы обращения с отходами в интеллектуальной игре «Zero-waste»

16 ноября 2021 19:12
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Игра посвящена новым условиям работы с отходами I-II классов и выстраиванию комплексной системы рециклинга в России.

При поддержке Федерального экологического оператора (предприятия Госкорпорации «Росатом») состоится III Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии переработки отходов с получением новой продукции» 23-24 ноября в Кирове.

Организатор конференции - Вятский государственный университет и Информационный центр по атомной энергии Кирова 23 ноября проведут интеллектуальную игру для студентов «Zero-waste», посвященную проблематике обращения с отходами производства, новым условиям работы с отходами I-II классов и выстраиванию комплексной системы рециклинга в России.

Участники интеллектуальной игры -  студенты из пяти вузов, входящих в Федеральный научно-образовательный консорциум «Передовые ЭкоТехнологии»: Вятского государственного университета, Удмуртского государственного университета, Иркутского национального исследовательского технического университета, Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А., Курганского филиала РАНХиГC,  а также Волго-Вятского филиала Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

В первой части мероприятия студенты будут соревноваться в умении оперативно принимать решение во время игры «Сделай ставку». Вопросы будут посвящены рециклингу отходов производства и потребления, снижению углеродного следа и современному опыту «зелёных» стартапов. Во второй части каждой команде предстоит защищать кейсы, посвящённые новой системе обращения с отходами I и II классов, которая начнет работать с 1 марта 2022 года.

24 ноября в составе конференции пройдет пленарная сессия «Выстраивание комплексной системы рециклинга в России».

Участники обсудят ход реализации национального проекта «Экология» в Кировской области, перспективы внедрения федеральной государственной информационной системы по обращению с отходами I-II классов, возможности для цифровой трансформации экологического направления промышленности для соответствия ESG-принципам.

В пленарной сессии примут участие представители Госкорпорации «Росатом», Правительства и Общественной палаты Кировской области, региональных отделений ТПП и РСПП, региональных отделений Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, представители промышленных предприятий Кировской области.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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