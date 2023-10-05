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Студент Тольяттинского Университета сервиса получит 1 млн ₽ от «Фонда содействия инновациям» на запуск стартапа

5 октября 2023 14:14
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Суть проекта студента заключается в создании компактного устройства, объединяющего функционал проектора и компьютера.

Студент второго курса Высшей школы интеллектуальных систем и кибертехнологий Университета сервиса Никита Гаджук получит грант в размере 1 млн рублей на реализацию своего технологического проекта. Он вошел в число победителей всероссийского конкурса «Студенческий стартап».

Суть проекта Никиты заключается в создании компактного устройства, объединяющего функционал проектора и компьютера. Оно может использоваться для показа визуального контента на больших экранах, а также для работы с компьютерными приложениями и хранения данных. Проект родился в процессе участия Никиты в акселераторе Университета сервиса Creative.Tech в 2022 году. Изначально заинтересовавшись решением проблемы перезагрузки зависающих серверов в офисах, он подошел к новой идее. «Появилась мысль совместить микрокомпьютер и портативный проектор, - рассказывает студент. - Получившееся устройство может использоваться для презентаций любого формата - от бизнес-встреч до учебных занятий. А еще можно смотреть фильмы и играть в любимые игры на большом экране, наслаждаясь высоким качеством изображения. Все просто и удобно, и никаких сложных настроек!»

Сейчас уже существует работающий концепт проектора-компьютера. После получения гранта автор проекта продолжит доработку устройства и займется маркетинговой частью. Планируется, что договор на получение средств гранта будет подписан в первом квартале 2024 года.

«Во-первых, я хочу поменять модель самого микрокомпьютера, поскольку тот, что стоит сейчас - Khadas Vim3L, недостаточно мощный и довольно сильно греется. Я уже нашел возможную замену, доработаю ее. Еще часть средств гранта пойдет на создание сайта по продвижению продукта», - говорит Никита Гаджук. 

В числе потенциальных потребителей результатов проекта - компании, занимающиеся производством и продажей электроники, а также люди и организации, которые нуждаются в компактном и удобном устройстве для работы с контентом и приложениями.

Конкурс «Студенческий стартап» - флагманский для молодых предпринимателей в вузах России, реализуемый «Фондом содействия инновациям» в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Более 6 тыс. заявок было подано на него в 2023 году, по итогам отобрано 1,5 тыс. проектов по созданию новых технологий. В следующем году планируется увеличить число грантополучателей до 2 тысяч, сообщает пресс-служба ПВГУС. 

 

Фото:   предоставлено пресс-службой ПВГУС

 

 

 

 

 

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