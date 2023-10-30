Студент Тольяттинского медколледжа стал призером национального чемпионата «Абилимпикс»

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Студент выпускного курса специальности "Лечебное дело" Тольяттинского медицинского колледжа Андрей Швецов занял II место по компетенции «Медицинский и социальный уход» в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».



В ходе соревнования участники по компетенции «Медицинский и социальный уход» выполняли конкурсное задание:

проводили субъективное и объективное обследование

составляли план ухода и осуществляли медицинский уход за пациентом

выполняли врачебные назначения

проводили профилактическую беседу с пациентом и обучали пациента уходу за колостомой

заполняли медицинскую документацию

оказывали неотложную медицинскую помощь при потере сознания.



Выполнение конкурсного задания оценивала команда национальных экспертов, прошедших обучение и аттестацию, сообщает Минздрав региона.



«Студенты медицинских колледжей из Самарской области ежегодно становятся победителями Всероссийских конкурсов. Это показатель таланта и целеустремленности молодого поколения, а также работы системы образования и ее качества. Мы поздравляем студента Тольяттинского колледжа и его наставников с заслуженным призовым местом и желаем дальнейших профессиональных успехов», - подчеркнула руководитель управления медицинского образования и профессионального развития министерства здравоохранения Самарской области Марина Шумская.