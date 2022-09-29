«Студент года 2022»: в регионе подведены итоги заявочной кампании конкурса

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Завершился прием заявок на конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2022».



В этом году в заочном этапе конкурса приняли участие 1581 человек из 80 образовательных организаций. Уже второй год рекордсменом среди профессиональных образовательных организаций становится ГБПОУ «Поволжский государственный колледж», от которого было подано 89 заявок. Первенство же среди вузов перешло Самарскому государственному медицинскому университету.



Определились и номинации-лидеры. По-прежнему в топе остаются «Доброволец года» - 400 заявок, «Студенческая творческая личность ссуза» - 212 заявок. Замыкает тройку лидеров номинация «Староста года» с 149 заявками.



По итогам оценки портфолио лучшие студенты региона примут участие в очном этапе конкурса, который пройдет в формате выездного интенсива с 7 по 9 октября в современном молодежном центре «Лесная сказка», расположенном в экологически чистом районе Самарской губернии.

«Студент года» проводится с 2012 года и пользуется большой популярностью среди молодежи. Его главная цель — выявление и поощрение лучших студентов образовательных организаций, студенческих объединений за достижения, направленные на развитие науки, спорта, культуры, творчества, образования, общественной и волонтерской деятельности.



Следует отметить, что в Самарской области система образования направлена на создание максимальных условий для развития студентов, что является одной из задач национального проекта «Образование».

Активную поддержку студенческому сообществу и молодежи губернии оказывает Губернатор Дмитрий Азаров. В настоящее время за право получить почетный титул уже поборолись более 5000 молодых людей.

Фото: департамент информационной политики СО