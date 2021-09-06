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Студенческая команда ТГУ (Вуза-участника НОЦ «Инженерия будущего») стала первой в общекомандном зачёте Всероссийских инженерных соревнований «Солнечная регата»

6 сентября 2021 13:45
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Студенческая команда ТГУ (Вуза-участника НОЦ «Инженерия будущего») стала первой в общекомандном зачёте Всероссийских инженерных соревнований «Солнечная регата»

«Солнечная регата 2021» проходила 28 августа на Гребном канале Нижнего Новгорода – в акватории Нижегородской областной спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту. Участие в соревнованиях приняли 19 школьных и студенческих команд со всей России. В гонке на скорость и манёвренность Togliatti Solar Team уступила по баллам команде Московского государственного технического университета. Но в трёхчасовой гонке на выносливость тольяттинцы не упустили удачу. 


 За три часа пилот Леонид Харин прошёл на лодке порядка 59 кругов – практически 30 км. И это был лучший результат соревнований, что позволило нам занять первое место в общем командном зачёте, – отметил консультант Togliatti Solar Team Павел Крюков. – Впрочем, тогда для нас результат был не столь важен. Важно, что мы смогли выехать на соревнования, встретить друзей из других вузов, пообщаться с людьми, объединёнными идеей строительства лодок на солнечных батареях, обменяться идеями и опытом. 
Сейчас студенты вносят ряд усовершенствований в конструкцию лодки на солнечных батареях. В частности, работают над стабилизацией системы водных крыльев. Это позволит увеличить скорость транспортного средства и снизить энергозатраты до 50%. 


В 2019 года на Всероссийских инженерных соревнованиях «Солнечная регата», которые проходили в Казани, Togliatti Solar Team заняла 1-е место в классе «Экспериментальный». В немецком Вильдау на международных инженерных соревнованиях Wildauer Solarbootregatta–2019 участники проекта Togliatti Solar Team также заняли 1-е место в третьем, самом престижном классе – «Экспериментальный»
Соревнования «Солнечная регата» проводятся в России с 2014 года. Это проект, направленный на развитие возобновляемых источников энергии посредством проведения школьных и студенческих инженерных соревнований. Важной особенностью является то, что команды-участники сами строят плавательное средство на солнечных батареях.

Теги: НОЦ НОЦ «Инженерия будущего» соревнования ТГУ

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