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Сторонников ЕГЭ больше всего среди молодежи

4 мая 2022 11:50
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Сторонников ЕГЭ больше всего среди молодежи

Молодежь до 24 лет одобряет ЕГЭ почти в 4 раза чаще, чем старшее поколение.

Лишь 13% россиян положительно относятся к ЕГЭ, считая его достойной заменой традиционной аттестации школьников. Свою позицию они чаще всего аргументируют снижением уровня коррупции при поступлении в вузы. 7 из 10 россиян убеждены, что ЕГЭ надо отменить.

Чем моложе респонденты, тем чаще они оценивают единый госэкзамен положительно: среди опрошенных до 24 лет сторонников этой формы аттестации почти вчетверо больше, чем среди поколения старше 45 лет (26% против 7% соответственно). Судя по комментариям респондентов, у молодежи есть личный опыт сдачи ЕГЭ и понимание его преимуществ. Старшее же поколение считает, что России следует отказаться от западных моделей образования и вернуться к советской системе преподавания и аттестации.

Россияне все реже считают единый госэкзамен достойной альтернативой традиционной аттестации: сегодня тех, кто относится к нему положительно, меньше, чем когда-либо. В 2009 году уровень одобрения ЕГЭ был почти вдвое выше, чем сейчас (25%).

Среди родителей выпускников 11 класса за ЕГЭ каждый шестой, против — 3 из 4 (17 и 75% соответственно). Как и население России в целом, родители выпускников все реже одобряют итоговое тестирование школьников: в 2011 году число тех, кто считал Единый госэкзамен достойной заменой устаревшей аттестации, было в 1,5 раза больше, чем сейчас (26 и 17%). Ранее большинство родителей 11-классников высказались за отказ от двухуровневой системы высшего образования и за возвращение специалитета.

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения и 500 родителей одиннадцатиклассников из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 348
  • Время проведения: 5—28 апреля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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