Стартует осенний Эко-лекторий Самарского зоопарка

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Открываем осенний Эко-лекторий Самарского зоопарка "30 шагов к природе". Первая лекция пройдёт 8 сентября в 18.00, в четверг.

Лектор - Павлов Сергей Иванович - известный самарский зоолог и зоопсихолог, популяризатоор науки, куратор Самарского зоопарка, доцент Самарского государственного социально-педагогического университета, а главное настоящий знаток природы и великолепный лектор.



Тема лекции - "Локомоция в мире животных. Всё о способах передвижения животных":

- вы узнаеате о том, благодаря каким особенностям строения, змея может передвигаться без ног,

- как назвается бег на руках,

- какие особенности строения сделали птиц "королями неба"

- почему виды из разных групп животных, обитающие в одинаковой среде, например, рыбы и дельфины, так похожи друг на друга

- и многое-многое другое...



Посещение лекции - по входному билету в зоопарк, для студентов-биологов и юннатов - бесплатно.

Запись по тел. 926-12-27, 89276533835

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