Стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

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С 1 по 19 ноября на платформе Учи.ру пройдет Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги». Онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов. Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты». Мероприятие проводится при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Одна из целей национального проекта «Безопасные качественные дороги» - повышение безопасности на дорогах. Ежегодно по нацпроекту строятся, ремонтируются и реконструируются тысячи километров дорог, в регионах России обновляется общественный транспорт, в развитии дорожной инфраструктуры используются наилучшие проверенные практики и инновационные технологии. Но безопасность на дорогах зависит и от каждого из нас, каждый должен знать правила безопасности дорожного движения и уметь применять их в жизни. В особом приоритете – детская безопасность. Именно для того, чтобы напомнить подрастающему поколению и их родителям о важнейших правилах безопасности на дорогах – для всех школьников 1-9 классов проводится эта онлайн-олимпиада», - сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В 2021 году АНО «Национальные приоритеты» и Учи.ру запустили аналогичные олимпиады для школьников по тематикам национальных проектов «Экология» и «Культура». Каждый нацпроект направлен на улучшение качества жизни людей в России. В данном случае речь идет не только о создании благоприятных условий, но и о безопасности человеческой жизни.

«Уникальная особенность всех олимпиад, которые мы проводим совместно с Учи.ру, заключается в использовании игрового формата, современной компьютерной графики, привлекательного дизайна и удобного пользовательского интерфейса. Участники онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» проходят разные сегменты компьютерной игры вместе с анимированными героями. Это делает задания более интересными и увлекательными для ребят, позволяет наглядно продемонстрировать им правила пользования дорогами и общественным транспортом. Из заданий, например, можно узнать, как правильно одеваться, чтобы стать более заметным на пешеходном переходе, и как безопасно перемещаться по городу на самокате или велосипеде», - прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Участие в Олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе Учи.ру. Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейдите на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, можно потренироваться. Для прохождения Олимпиады необходимо иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в сеть Интернет. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей.

«Просвещение детей в вопросах собственного здоровья и безопасности – приоритет Учи.ру. Самые разные образовательные форматы - курсы, олимпиады, вебинары – позволяют миллионам детей с увлечением получать знания по жизненно важным темам, привлекают внимание родителей и учителей. Уже второй год подряд мы проводим Всероссийскую олимпиаду «Безопасные дороги». Главная цель проекта - привить детям культуру правильного и безопасного поведения и тем самым сократить число случаев детского травматизма на дорогах. Масштаб образовательного соревнования растет: если раньше проект охватывал только начальную школу, то в этом году в нем примут участие миллионы школьников с 1 по 9 классы», - Илья Паршин, генеральный директор образовательной онлайн-платформы Учи.ру.»